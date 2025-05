Amici 24, cambia la data della finale: ecco quando andrà in onda l'ultima puntata del Serale

News VIP

Manca davvero poco all'ultima puntata del Serale. Al fine di evitare la concorrenza diretta con l'Eurovision Song Contest, Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione e spostare la messa in onda della finale della 24esima edizione di Amici a domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

Svelata la data della finale di Amici 24

Nuovo colpo di scena. A poco più di una settimana dalla finalissima, Mediaset ha deciso di far slittare l’ultima e decisiva puntata del Serale. La finale di Amici 24 andrà in onda domenica 18 maggio 2025 alle ore 21:30 circa su Canale 5. Il motivo? Evitare lo scontro diretto con l'Eurovision Song Contest.

Sabato 17 maggio, quindi, su Canale 5 andrà in onda Corro da te, film del 2022 diretta da Riccardo Milani con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino. Su Rai 1, invece, verrà trasmessa la finale dell’Eurovision Song Contest in diretta da Basilea con il commento di Gabriele Corsi e Big Mama. Grande attesa per l'evento che vedrà in gara per l'Italia il cantautore Lucio Corsi, con la sua "Volevo essere un duro", e per San Marino il dj e produttore discografico Gabry Ponte con il brano inno dell'ultima edizione del Festival di Sanremo "Tutta l’Italia".

I semifinalisti di Amici 24

Cresce l'attesa per l'ottava e imperdibile puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 10 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Finalmente il pubblico conoscerà i nomi dei finalisti della 24esima edizione del fortunato talent show di Maria De Filippi. A giudicare le esibizioni e le sfide della serata la giuria formata dalla ballerina professionista Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus.

Con l'eliminazione definitiva della ballerina Chiara Bacci e del cantante Jacopo Sol, che durante l'ultimo appuntamento serale hanno perso i loro rispettivi ballottaggi finali, i ragazzi in corsa per la vittoria finale sono sei: Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Chi avrà la meglio?

Ricordiamo che, in vista della semifinale, Emanuel Lo ha deciso di lanciare il famoso guanto di sfida "eccellenza" che vedrà protagonisti Alessia e Francesco. La campionessa di latino e il talentuoso ballerino dei PettiLo, quindi, dovranno dimostrare di essere un'eccellenza nel loro stile di appartenenza. Chi riuscirà a portare il punto alla propria squadra? L'appuntamento è per sabato 10 maggio alle 21.30 circa su Canale 5. Non mancate!

