Amici 24, Luk3 stuzzica Anna Pettinelli sui social: "Le cose tra di noi non sono mai andate bene ma..."

News VIP

Dopo il sold out dei suoi primi concerti, Luk3 (nome d'arte di Luca Pasquariello), è tornato sui social e lanciato una simpatica frecciatina alla professoressa Anna Pettinelli.

La 24esima edizione di Amici è finita ormai da diversi mesi, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. Tra tutti, il cantante Luk3 (Luca Pasquariello) che, nelle ultime ore, è tornato a stuzzicare sui social la professoressa di canto Anna Pettinelli.

Luk3 scrive ad Anna Pettinelli dopo Amici: ecco perché

Luk3, nome d'arte di Luca Pasquariello, è stato uno dei protagonisti più amati e chiacchierati della 24esima edizione di Amici. Il suo percorso è stato caratterizzato da tante soddisfazioni, ma segnato anche dagli accesi confronti con Anna Pettinelli. Per chi non lo sapesse, la severa professoressa di canto non ha mai nascosto i suoi dubbi e perplessità sulla preparazione e sul potenziale del giovane cantante, arrivando a metterlo in sfida più volte.

A distanza di alcuni mesi dalla fine del talent show di Maria De Filippi, Luk3 e la Pettinelli sono finiti nuovamente al centro dell'attenzione mediatica. Il motivo? Il gesto dell'ex allievo di Lorella Cuccarini che, in occasione del suo tour che è andato sold out in poco tempo, ha mandato una frecciata sui social alla professoressa di canto.

Luk3 lancia una frecciatina ad Anna Pettinelli

Luk3 si è letteralmente preso la sua "rivincita" dopo Amici 24. Il giovane cantante ed ex allievo di Lorella Cuccarini, infatti, ha registrato il debutto più alto in classifica tra gli ex allievi della scuola e, dopo un tour instore per incontrare per la prima volta tutti i suoi fan in giro per l’Italia, ha annunciato il sold out per i suoi primi due concerti a Roma e Milano.

Visto il grande successo riscosso, Luk3 ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Anna Pettinelli, che durante il suo percorso nel fortunato talent show di Canale 5 l'aveva più volte criticato. "Anna le cose tra di noi non sono mai andate bene ma…In segno di pace sei ufficialmente invitata ai miei concerti" ha ironicamente scritto Luca sui social.

Leggi anche TrigNO svela i retroscena sul rapporto con Maria De Filippi e Chiara Bacci

La frecciatina del ragazzo ha fatto il giro del web nel giro di poco e provocato la reazione divertita dei suoi numerosi fan. Arriverà una replica da parte della Pettinelli? In attesa di scoprire la reazione della professoressa di canto della scuola più famosa d'Italia, ricordiamo che sono già iniziati i casting della nuova edizione di Amici, che tornerà in onda su Canale 5 il prossimo autunno.

Scopri le ultime news su Amici.