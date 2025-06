Amici, nuovi cambiamenti nella scuola: le ultime indiscrezioni sui professori di canto e di ballo

News VIP

Rivoluzione nel cast della prossima e attesissima edizione di Amici: ecco chi sono i due volti noti al grande pubblico che potrebbero entrare a far parte del talent show di Maria De Filippi.

Fervono i preparativi per la nuova e attesissima edizione di Amici, che partirà il prossimo autunno su Canale 5. I casting sono già iniziati, ma il pubblico è curioso di sapere chi saranno i professori di ballo e di canto del fortunato talent show di Maria De Filippi.

Cambia il cast di Amici: ecco chi potrebbe tornare nella prossima edizione

La 24esima edizione di Amici si è conclusa da poco con la vittoria del ballerino Daniele Doria, ma la produzione e Maria De Filippi sono già al lavoro per la formazione della nuova classe. Stando alle ultime indiscrezioni, l'attenzione mediatica è al momento concentrata sul cast dei professori che subirà delle modifiche importanti. Al contrario di Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, il futuro di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri nella scuola sembra essere ancora molto incerto.

Ma se Anna e Deborah dovessero lasciare davvero il fortunato talent show di Canale 5, chi arriverà a sostituirle? Secondo Novella 2000, in pole position per prendere il posto della Lettieri ci sono due volti noti al grande pubblico, ovvero l'amatissima coreografa Veronica Peparini, storica professoressa di ballo di Amici, e Angelo Madonia, ex ballerino professionista di Ballando con le stelle:

Tra i nomi più gettonati per il dopo Lettieri, c’è quello di Angelo Madonia, ex ballerino di ‘Ballando con le stelle’. Dopo Todaro, dunque, un altro volto noto del programma di Milly Carlucci potrebbe approdare su Canale 5. Un’altra ipotesi, per la cattedra di danza, porta il nome di Veronica Peparini, volto storico di Amici dal 2013 al 2022, compagna di Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione, con il quale convolerà presto a nozze.

Anna Pettinelli lascia Amici per il Gf?

Anna Pettinelli è davvero pronta a lasciare la scuola di Amici per il Grande Fratello? Stando a quanto riferisce Dagospia, Alfonso Signorini starebbe pensando di proporre la nota speaker radiofonica alla produzione come nuova opinionista del reality show di Canale 5. Ricordiamo che Anna aveva varcato la porta rossa nel corso di una delle ultime dirette per fare una sorpresa a Stefania Orlando e per riprendere la coppia formata da Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. L’accoglienza tributata dal pubblico avrebbe convinto il conduttore a prenderla in considerazione per la prossima edizione.

Ma nel caso in cui il progetto dovesse andare in porto, chi sostituirà la vulcanica professoressa di canto, che nelle ultime edizioni ha sorpreso e conquistato tutti con le sue esilaranti esibizioni al Serale? Per saperne di più, non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale della produzione. I commenti sui social si dividono tra chi spera in una riconferma della Pettinelli e chi invece sarebbe felice di vedere nuovi volti dietro la cattedra.

