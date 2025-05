Amici 24, Luca Jurman critica l'eliminazione di Nicolò Filippucci dal Serale e lancia una frecciatina ad Amadeus

News VIP

Nicolò Filippucci eliminato a un passo dalla finalissima della 24esima edizione di Amici: l'ex professore Luca Jurman sbotta e lancia una bella stoccata alla giuria del Serale!

La semifinale di Amici 24 ha visto l'eliminazione inaspettata di Nicolò Filippucci. A commentare l'uscita di scena del talentuoso cantante e allievo di Anna Pettinelli ci ha pensato Luca Jurman, che non ha perso l'occasione anche di lanciare una bella frecciatina al giudice Amadeus.

Luca Jurman deluso per l'eliminazione di Nicolò da Amici 24

L'ottava puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 10 maggio su Canale 5, ha visto la proclamazione dei cinque finalisti e l'eliminazione dalla gara di Nicolò Filippucci. Il talentuoso cantante della squadra capitanata da Emanuelo Lo, Anna Pettinelli, Deborah Lettieri e Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio finale contro TrigNO (Pietro Bagnagrande) e Antonia Nocca ed è stato costretto a lasciare la scuola a un passo dalla finalissima del talent show di Maria De Filippi.

L'eliminazione del talentuoso cantante, che è stato uno degli allievi più amati e apprezzati della 24esima edizione, ha provocato la reazione di Luca Jurman, che già durante la settima puntata del Serale lo aveva difeso dalle critiche di Cristiano Malgioglio. Dopo quanto accaduto nel corso della semifinale, l'ex professore della scuola ha duramente criticato la scelta della giuria, che ha preferito Antonia a Nicolò, e lanciato una frecciatina ad Amadeus:

Che roba, veramente. Questa cosa è veramente orribile, un momento di televisione così bassa in Italia, è veramente squallida. Amadeus tu alla tua età devi fare le scelte giuste, non loro alla loro età. Amadeus la credibilità è zero proprio, è chiaro che davanti a questa cosa andate lì, se fosse una cosa meritocratica visto che tante volte il pongo regolamento è stato fatto a ca**o io per evitare sta roba dopo che avete fatto passare TrigNo allora dovevano andare tutti, finale a 6. Davanti al pubblico, almeno era il pubblico giudice, visto che voi non siete capaci di fare i giudici. Bravi, complimenti, grandi.

Nicolò fuori dal Serale: ecco i cinque finalisti di Amici24

Nel corso della semifinale di Amici 24, la giuria del Serale ha deciso di eliminare Nicolò Filippucci e mandare in finale Antonia Nocca, TrigNO (Pietro Bagnagrande), Francesco Fasano, Alessia Pecchia e Daniele Doria. Chi, tra i sei allievi, sarà il vincitore assoluto della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi?

Daniele, Alessia e Francesco rappresenteranno la categoria ballo in finale. Una grande sorpresa ed emozione per il giovane ballerino e allievo della maestra Alessandra Celentano, che non si aspettava minimamente di riuscire a conquistare un posto nell'ultima puntata del Serale. TrigNO e Antonia, invece, rappresenteranno la categoria canto. Anche se il ragazzo è stato il primo cantante della scuola a conquistare un posto in finale, la campana ha già vinto il premio Spotify Singles. Chi avrà la meglio? Per scoprirlo non ci resta che attendere la finale, che andrà in onda domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Non mancate.

