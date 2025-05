Amici 24, la dedica di Anna Pettinelli a Nicolò Filippucci: "Hai lasciato il segno. Anche se non sei in Finale..."

News VIP

Nicolò Filippucci lascia Amici 24 a un passo dalla finale. La professoressa Anna Pettinelli scrive al suo allievo dopo l'eliminazione inaspettata dall'ottava puntata del Serale.

Nicolò Filippucci è stato ufficialmente eliminato dal Serale di Amici 24. A commentare l'uscita di scena del giovane e talentuoso cantante ci ha pensato la sua coach Anna Pettinelli, che ha deciso di intervenire sui social subito dopo la semifinale per dedicare parole di grande stima e affetto al suo ormai ex allievo.

La dedica social di Anna Pettinelli a Nicolò Filippucci

La semifinale di Amici 24, andata in onda ieri sabato 10 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, ha visto l'eliminazione inaspettata di Nicolò Filippucci. Il giovane allievo di Anna Pettinelli ha perso al ballottaggio finale contro i cantanti Antonia Nocca e TrigNO (Pietro Bagnadentro) ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi a un passo dalla finalissima.

"Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano in questo programma, dalla produzione agli autori fino a te, Maria" ha dichiarato il cantante della 24esima edizione del talent show prima di lasciare lo studio del Serale "Ringrazio anche i giudici, i vocal coach, il corpo di ballo, tutti i ballerini e tutte le persone che lavorano qua...è stato un sogno e mi dispiace che si sia fermato a un passetto dalla fine". Dispiaciuta e spiazzata dall'eliminazione del suo allievo, la Pettinelli ha deciso di intervenire sui social per fargli una dedica molto speciale:

Caro, carissimo Nicolò. Prendo in prestito questa immagine. E’ l’immagine di una delle tante storie pubblicate in queste ore, un’immagine emblematica, perché anche se non sei in finale, sei comunque nella storia e nessuno potrà dimenticarsi di te. Questo è quello che vale davvero: lasciare un segno. E tu lo hai fatto. Ora ti conoscono e ti amano tutti e questo è ciò che conta davvero. Ti ho scelto a settembre e ti sceglierei di nuovo mille volte perché sei speciale e vorrei non ti dimenticassi mai di quello che vali. Ti voglio bene e come sempre se hai bisogno di me sai dove trovarmi.

I finalisti di Amici 24

Nicolò Filippucci è stato l'ultimo allievo eliminato dal Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Con l'uscita di scena del giovane artista e ormai ex allieva di Anna Pettinelli, sono cinque i finalisti in corsa per la vittoria finale: i cantanti Antonia Nocca e TrigNO (Pietro Bagnadentro) e i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano.

Chi, tra Antonia, Alessia, Daniele, Francesco e TrigNO, sarà il vincitore assoluto del fortunato talent show di Maria De Filippi. Per scoprirlo non ci resta che attendere l'ultima puntata del Serale, ovvero la finalissima, che andrà in onda domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Non mancate!

