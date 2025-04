Amici 24, Luca Jurman boccia il duetto di TrigNO e Nicolò: "Trashata di basso livello"

News VIP

L'ex professore di Amici, Luca Jurman, commenta la quinta puntata del Serale e stronca l'esibizione dei cantanti TrigNO e Nicolò Filippucci: ecco cosa ha dichiarato sui social!

Luca Jurman è tornato a parlare dei protagonisti della 24esima edizione di Amici. Commentando la quinta puntata del Serale, che ha visto l'eliminazione di Francesca Bosco e Senza Cri, l'ex discusso professore della scuola ha puntato il dito contro i cantanti TrigNO e Nicolò Filippucci.

Nicolò e TrigNO nel mirino di Luca Jurman

La quinta puntata del Serale di Amici 24, che ha registrato il 26,58% di share pari a 3 milioni 790 mila spettatori, ha visto l'uscita di scena di Francesca Bosco e Senza Cri. Se la ballerina di Deborah Lettieri è stata eliminata alla fine della prima manche, l'allieva di Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio finale contro TrigNO ed è stata costretta a lasciare il talent show di Maria De Filippi.

A commentare l'ultima puntata del Serale è arrivato puntuale Luca Jurman che, nel corso di una diretta su Twitch, si è scagliato contro i due cantanti della squadra capitanata da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli. Senza mezzi termini, l'ex professore della scuola ha letteralmente stroncato il duetto di TrigNO e Nicolò Filippucci dedicato a Raffaella Carrà:

Cioè, ma non è vero. Ma dai, ragazzi! È uno sketch, non può essere vero. Cioè Nicolò…Posso capire TrigNo che nella sua follia…Questo è Zelig. Non stiamo facendo la reaction di Amici. Ma Zelig travestito da Amici. Perché umiliarlo così in prima serata su Canale 5. Sei lì per concorrere come cantante con un montepremi da 150mila Euro. Siete pazzi. Trashata di basso livello! Non siamo alla sagra della salsiccia. Ditemi il senso.

Rivoluzione al Serale di Amici 24?

Dopo la doppia eliminazione della quinta puntata del Serale di Amici 24, Deborah Lettieri e Lorella Cuccarini sono rimaste senza allievi. Proprio per questo motivo, Maria De Filippi e la produzione del talent show avrebbero deciso di rimescolare le carte in tavola e cambiare le squadre! L'indizio è arrivato direttamente dal profilo Instagram di alcuni ballerini professionisti, che hanno pubblicato alcune foto dello studio in cui si vedono chiaramente due squadre: molto probabilmente una formata da Rudy Zerbi e Alessandro Celentano e l'altra con i restanti quattro professori, ovvero Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

"ATTENZIONE. Attraverso le storie Instagram dei professionisti di #Amici24 si nota un dettaglio IMPORTANTE: sono state formate 2 SQUADRE. Una formata da 4 professori (Pettinelli, Lettieri, Lorella ed Emanuel) e l’altra da 2 (Rudy e Alessandra Celentano). Chissà.." si legge sulla pagina social di Amici News. Se così fosse, si tratterebbe di un cambiamento pensato per riequilibrare la gara.

Ricordiamo che con l'eliminazione di Francesca Bosco e Senza Cri, i talenti in corsa per la vittoria finale sono: Daniele Doria, Alessia Pecchia, Chiara Bacci, Jacopo Sol, Antonia Nocca, TrigNO (Pietro Bagnagrande), Nicolò Filippucci e Francesco Fasano. L'appuntamento con i ragazzi di Amici è per il prossimo sabato 26 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

