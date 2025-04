Amici 24, Lorella Cuccarini affronta Senza Cri: "Sei diversa, se continui così non ci arriviamo in finale" (VIDEO)

News VIP

Momento delicato per Senza Cri nella scuola di Amici 24. La cantante non è riuscita ancora a conquistare la giuria del Serale, tanto che Lorella Cuccarini ha deciso di convocarla per cercare di capire cosa le sta succedendo.

Sabato 12 aprile 2025 andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Nell'attesa, Lorella Cuccarini ha deciso di convocare la sua allieva Senza Cri, nome d'arte di Cristiana Carella, per fare il punto della situazione sul suo percorso nella scuola.

Lorella Cuccarini mette in guardia Senza Cri ad Amici

La quarta e attesissima puntata del Serale di Amici 24 andrà in onda sabato 12 aprile 2025. Tra i ragazzi ancora in gara c'è Senza Cri, nome d'arte di Cristiana Carella, che sembra aver perso tutto l'entusiasmo e la voglia di farsi vedere e conoscere dal pubblico. Motivo per cui, Lorella Cuccarini ha deciso di affrontarla e provare a capire il suo reale stato d'animo. Senza troppi giri di parole, la professoressa di canto ha confessato alla sua allieva che, andando avanti di questo passo, non arriverà sicuramente in finale.

"Sei una che dovrebbe arrivare in finale ma, per come stai andando adesso, non ci arriviamo in finale! Questo te lo devo dire. Capito?" ha esordito la Cuccarini rivolgendosi alla giovane cantante della sua squadra che, messa alle strette, ha provato a spiegarle il suo punto di vista. Con le lacrime agli occhi, Senza Cri ha rivelato di star attraversando un momento molto delicato nella scuola: "È come se io mi sentissi ‘meno’ rispetto agli altri. Non rappresento un pericolo per loro. Per gli altri, è come se fossi arrivata al Serale un po’ scarica, e anche questa cosa mi terrorizza, perché io voglio sentirmi un pericolo, voglio esserlo".

Dopo essersi sfogata con la sua coach, Cristiana è tornata in casetta e ha condiviso le sue paure con l’amica Alessia Pecchia: "Devo rimettermi in carreggiata, io devo arrivare in finale! Non esiste che non succeda. Io so che rappresento qualcosa di completamente imperfetto. Voglio essere la voce di quelli che non hanno mai alzato la mano". Le confessioni della cantante hanno colpito molto l'allieva della maestra Alessandra Celentano, che ha cercato di consolarla e di farle comprendere che questo tratto della sua personalità la rende unica: "Non è mica una nota negativa il fatto di essere complicati, magari per una persona sei ancora più interessante proprio perché sei articolata e per questo viene voglia di scoprirti". Senza Cri riuscirà a recuperare e a stupire tutti nella prossima puntata del Serale?

Le anticipazioni della quarta puntata del Serale

Ieri è stata registrata la nuova puntata del Serale di Amici 24. Ospiti della serata Sangiovanni, Franco 126 e i PanPers. Stando alle anticipazioni, la prima manche ha visto scontrarsi la squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro quella di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Ad avere la peggio sono i Zerbi-Cele e a rischio eliminazione è finito il ballerino Daniele.

Anche la seconda manche della serata ha visto scontrarsi i CuccaLo contro i Zerbi-Cele, che però questa volta hanno vinto. L'eliminata provvisoria è Senza Cri. La terza e ultima manche, infine, ha visto sfidarsi le PettiLetti vs Zerbi-Cele. Al ballottaggio finale sono finiti Chiamamifaro, Daniele e Senza Cri. Per scoprire il nome della nuova eliminata non ci resta che attendere la quarta puntata del Serale, che andrà in onda sabato 12 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

Ricordiamo che, con l'eliminazione di Luk3, i talenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

