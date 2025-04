Amici 24, Anna Pettinelli punta il dito contro Antonia: "Il tuo professore ti reputa imbattibile, ma non lo sei"

News VIP

In vista della quarta puntata del Serale di Amici 24, la coach Anna Pettinelli ha pensato a un guanto di sfida che vedrà protagonisti TrigNO e la giovane cantante Antonia Nocca!

Nella scuola di Amici 24 sono arrivati nuovi compiti. In vista della quarta puntata del Serale, che andrà in onda sabato 12 aprile 2025, la coach Anna Pettinelli ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida che vedrà protagonisti Antonia Nocca e TrigNO, nome d'arte di Pietro Bagnagrande.

Antonia spiazzata dal guanto di sfida di Anna Pettinelli

Antonia Nocca è finita nel mirino di Anna Pettinelli. Nel daytime di ieri di Amici 24, la professoressa di canto della scuola ha deciso di mettere alla prova la ragazza e lanciarle un nuovo guanto di sfida sulla capacità comunicativa, che la vedrà scontrarsi con TrigNO su uno dei brani più noti di Fabri Fibra, Fenomeno. Un compito molto difficile con il quale la speaker radiofonica ha voluto dimostrare all'allieva di Rudy Zerbi di non essere imbattibile se esce dalla sua comfort zone. "Il tuo prof ti reputa imbattibile ma non lo sei" ha esordito nella lettera la coach, che ha rimproverato la cantante di sentirsi inattaccabile ed elencato tutti i punti di forza del suo allievo:

Chi sa cantare, canta tutto con personalità che in te scarseggia. Trigno si muove, mangia il palco, graffia l'anima con la sua voce e lascia il segno sempre. Se sei davvero così forte e poliedrica come il tuo prof pensa, non avrai difficoltà ad accettare questo guanto fatto di contenuti ed espressività. Molto arrosto e poco fumo.

Il compito della Pettinelli, assegnato per mettere a confronto i due giovani allievi del talent show di Maria De Filippi su carisma e personalità, non è per niente piaciuto ad Antonia, che non ha nascosto il suo disappunto in casetta. "Non sono credibile a rappare, non è quello che sono io. Mi vedo con naso rosso e una parrucca da clown" ha sbottato la cantante della squadra capitanata da Rudy e la maestra Alessandra Celentano. A farle eco TrigNO, che ha provato a darle la giusta prospettiva per affrontare al meglio il guanto di sfida: "Tra le canzoni di Fibra questa è tra le meno rappate. Il guanto è sulla comunicazione e tu lo puoi fare. Trovo sia una bella risposta al giudizio che aveva dato Rudy. Come se io non avessi nulla più di te". Per chi non lo sapesse, durante l'ultima puntata del Serale, il professore aveva infatti sbeffeggiato la sua collega per aver deciso di schierare Pietro contro Antonia. Come reagirà Zerbi, ma soprattutto chi riuscirà a portarsi a casa il punto?

I ragazzi ancora in corsa al Serale di Amici 24

Cresce l'attesa per la quarta puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. La cantante Antonia Nocca, però, non è stata l'unica a ricevere la famosa busta rossa questa settimana. Anche le ballerine Alessia Pecchia, Chiara Bacci e Francesca Bosco, infatti, sono hanno ricevuto diversi guanti di sfida da parte delle loro rispettive insegnanti Deborah Lettieri e Alessandra Celentano, che si sono anche rese protagoniste di un'accesa discussione a distanza in cui sono volate parole forti e accuse. Come si evolverà la situazione? Le due riusciranno a trovare un punto d'incontro?

Ricordiamo che con l'eliminazione del cantante Luk3 (Luca Pasquariello) sono 11 i talenti in gara per la vittoria finale: i cantanti Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Senza Cri (Cristiana Carella), Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) e i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci, Francesco Fasano e Francesca Bosco. L'appuntamento con i ragazzi di Amici è per sabato 12 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

