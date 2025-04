Amici 24, Luk3 fuori dal Serale: le prime dichiarazioni del cantante dopo l'eliminazione (VIDEO)

News VIP

Dopo Asia, Vybes e Raffaella, anche Luk3 è stato costretto a lasciare il Serale di Amici 24: il cantante della squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. ha perso al ballottaggio finale contro TrigNO!

La terza puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 5 aprile 2025, ha visto l'eliminazione di Luk3 (Luca Pasquariello). L'allievo di Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio finale contro il cantante TrigNO (Pietro Bagnadentro) ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

Le prime dichiarazioni di dopo l'addio ad Amici

Luk3 (Luca Pasquariello) è il quarto eliminato del Serale di Amici 24. Dopo essersi scontrato al ballottaggio finale con TrigNO (Pietro Bagnadentro), il giovane cantante della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha ricevuto l'esito in casetta insieme all'allievo di Anna Pettinelli e ai suoi compagni di scuola. A rivelare il nome dell'eliminato è stata come sempre la conduttrice Maria De Filippi: "Con questa eliminazione se ne va un pezzo del programma. Vado con il positivo. Rimane Pietro".

Un'uscita di scena che ha emozionato e dispiaciuto tutti gli allievi, in particolar modo Alessia Pecchia che non è riuscita a trattenere le lacrime. "Vi voglio bene, ho sempre sognato questo posto, sognavo un finale diverso, ma non posso che prendere il positivo da questa esperienza. Continuerò a vivere di musica" ha dichiarato il cantante prima di abbandonare definitivamente la casetta.

Raggiunto dai microfoni di Witty, Luk3 ha fatto un bilancio della sua lunga esperienza nella scuola di Amici. Un'esperienza intensa, caratterizzata anche dalla storia d'amore con la latinista Alessia, ricca di emozioni e soddisfazioni, ma anche tante critiche:

È finita questa esperienza fatta di amici e non solo. Non penso di uscire a testa bassa, sono contento di come ho cantato stasera. Questo posto mi ha dato la certezza che farò questo per tutta la vita. Mi sono presentato qui con zero aspettative, ho affrontato tante sfide però mi è servito tutto. È un'esperienza che ti insegna anche che cosa è il sacrificio. Ci rifaremo fuori TrigNO (ride ndr).

I ragazzi del Serale di Amici 24

Con l'eliminazione del giovane cantante Luk3, Asia De Figlio, Raffaella Mitaritonna e del cantautore romano Vybes, sono 11 i ragazzi in corsa per la vittoria finale. Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

E infine Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento con i ragazzi della scuola di Amici 24 è per sabato 12 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 con la quarta puntata del Serale. Chi saranno i prossimi eliminati?

