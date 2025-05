Amici 24, le rivelazioni di Jacopo Sol sulla storia d'amore con Francesca Bosco: "Il giorno dopo la mia eliminazione..."

News VIP

Il cantante Jacopo Sol si racconta nello studio di Verissimo: l'intensa esperienza nella scuola di Amici 24 e la dolce storia d'amore nata con la ballerina Francesca Bosco.

La storia d'amore nata nella scuola di Amici 24 tra Jacopo Sol e Francesca Bosco prosegue a gonfie vele. A rivelarlo il cantante e ormai ex allievo di Rudy Zerbi che, ospite nel salotto televisivo di Verissimo, ha fatto anche un bilancio della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

Jacopo Sol e l'amore per Francesca Bosco

Jacopo Sol è stato uno dei talenti più amati e apprezzati della 24esima edizione di Amici. Eliminato durante la settima puntata del Serale, dopo aver perso al ballottaggio finale contro Alessia Pecchia, l'ex allievo della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è stato ospite nel salotto televisivo di Verissimo per fare un bilancio del suo percorso nel talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Interpellato da Silvia Toffanin, il cantante ha raccontato come è nata la sua passione per la musica e spiegato come ha vissuto il ritorno alla quotidianità:

E’ strano rivedere il mondo reale, dormire nel proprio letto, poter uscire, camminare e vagare senza una meta. Però sto bene, sono felice anche di sentire il contatto delle persone che hanno visto il programma. Stiamo sentendo tanto calore e sono contento. Mi sono un po’ scoperto. È arrivata questa occasione incredibile, anche perché i miei non sapevano niente. Mio padre l’ha scoperto in televisione, quando sono arrivato là che mi hanno fatto chiamare. Sono felice perché ho sognato e loro hanno sognato insieme a me.

La sua esperienza nella scuola di Amici è stata caratterizzata anche dalla storia d'amore nata in casetta con la ballerina Francesca Bosco. A tal proposito, Jacopo Sol ha raccontato come vanno le cose tra di loro lontano dai riflettori:

Il giorno dopo l’ho fatta salire a Milano. Stiamo bene, sono proprio felice, davvero. Mi sono trovato al sicuro, mi ha fatto sentire capito dall’inizio. Ci siamo proprio trovati secondo me. Anche conoscersi al di fuori era la mia curiosità e sta andando bene, quindi vediamo che succede, ma ci sono buone prospettive.

La confessione di Jacopo Sol sul rapporto con Nicolò Filippucci

La settima puntata del Serale di Amici 24 ha visto l'eliminazione dalla gara di Chiara Bacci e di Jacopo Sol. Se la ballerina è stata battuta dal suo amato TrigNO (Pietro Bagnagrande), il cantante è stato costretto ad abbandonare la scuola dopo essersi scontrato con la latinista Alessia Pecchia. Dopo la sua eliminazione, però, l'ex allievo di Rudy Zerbi è finito al centro delle polemiche per il comportamento assunto nei confronti di Nicolò Filippucci.

Interpellato dalla produzione del talent show di Canale 5, il cantante ha escluso Nicolò dalla finale (cosa che è poi realmente successo nella semifinale) deludendo i telespettatori. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio Jacopo Sol, che ha chiarito la sua posizione nei confronti dell'allievo di Anna Pettinelli: "Mi dispiace per chi sta cercando di metterci contro, tra di noi c'è una grande stima e Nico lo sa. Abbiamo legato tanto e siamo persone molto simili e sono sicuro che avrà una carriera fantastica al di fuori del programma". Ricordiamo che con l'uscita di scena inaspettata di Nicolò, i finalisti della 24esima edizione di Amici sono Antonia Nocca, TrigNO, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano. L'appuntamento è per domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Chi vincerà?

