Amici 24, LDA: "Ci sono tanti pregiudizi nei miei confronti, mi guardo allo specchio e sono fiero di me"

L'ex amato allievo di Amici, LDA, si è raccontato a cuore aperto nel salotto di Verissimo: dai pregiudizi alla fine della sua relazione con Miriam Galluccio fino alla presentazione del suo ultimo singolo Shalla.

LDA, nome d'arte di Luca D'Alessio, è stato uno dei protagonisti più amati e apprezzati di Amici, il talent show giunto alla sua 24esima edizione. Ospite nel salotto televisivo televisivo di Verissimo, il giovane cantautore campano ha presentato il suo nuovo singolo SHALLA e parlato dei pregiudizi di cui è vittima tutti i giorni.

Le confessioni di LDA

LDA si è raccontato a cuore aperto nella puntata di sabato 12 aprile 2025 di Verissimo. Intervistato da Silvia Toffanin, il cantautore della 21esima edizione di Amici ha iniziato parlando della fine della storia d'amore con Miriam Galluccio, alla quale è stato legato dal 2023, e replicato a tutti coloro che lo accusano quotidianamente di essere un "raccomandato" perché figlio di Gigi D'Alessio:

Ci sono tanti pregiudizi nei miei confronti, li ho dovuti accettare. Mi vedono ad Amici, poi a Sanremo…ma se uno dimostra determinate cose, le critiche valgono zero. Per quanto mi definiscano “raccomandato”, e me lo sento dire tutti i giorni, ormai me lo faccio scivolare addosso perché mi guardo allo specchio e sono fiero di me, so quello che ho fatto per arrivare là. Quanto ho pianto e quanto sono stato male, so quanto fa male ricevere tutta la cattiveria della gente addosso solo per cantare. L’ho accettato, con la premessa a me stesso di superare quello che ha fatto mio padre.

LDA ha anche rivelato di aver sofferto in passato di ansia sociale e attacchi di panico. A salvarlo è stato proprio la musica. A tal proposito, l'ex allievo del talent show di Maria De Filippi ha presentato il suo nuovo singolo SHALLA, svelando il reale motivo che l'ha spinto a cambiare genere musicale dedicandosi al Rhythm and Blues (R&B):

Ho sofferto d’ansia sociale, ho vissuto anni in cui un giorno sì e un giorno no mi venivano attacchi di panico. Sono stato tanto male e la musica era un momento di distrazione per me. Ne sono uscito con la musica [...] E’ un annetto che sono fermo ed ho vissuto la vita vera. Ho cambiato genere. Ora faccio quello che mi piace, era quello che volevo fare dall’inizio. Il lavoro che sto facendo è la ricerca della felicità. Sono felice.

I ragazzi in gara al Serale di Amici 24

Cresce l'attesa per la quinta e attesissima puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda il prossimo sabato 19 aprile 2025. Dopo l'eliminazione dalla gara della cantante Chiamamifaro, che ha perso al ballottaggio finale contro Senza Cri, chi sarà il prossimo allievo/a costretto/a a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi?

Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Chiamamifaro (Angelica Gori), Luk3 (Luca Pasquariello), Asia De Figlio, Raffaella Mitaritonna e Vybes (Gabriel Monaco), sono 10 i talenti ancora in corsa per la vittoria finale: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 19 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 con la nuova puntata del Serale.

