Amici 24, Chiamamifaro fuori dal Serale: le prime dichiarazioni della cantante dopo l'eliminazione (VIDEO)

News VIP

Dopo Asia, Vybes, Raffaella e Luk3, anche Chiamamifaro è stata costretta a lasciare il Serale di Amici 24: la cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso al ballottaggio finale contro Senza Cri!

La quarta puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 12 aprile 2025, ha visto l'eliminazione di Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori. L'allieva di Rudy Zerbi ha perso al ballottaggio finale contro Senza Cri ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

Le prime dichiarazioni di Chiamamifaro dopo l'addio ad Amici

Chiamamifaro (Angelica Gori) è la quinta eliminata del Serale di Amici 24. Dopo essersi scontrata al ballottaggio finale con Senza Cri (Cristiana Carella), la giovane cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano ha ricevuto l'esito in casetta insieme all'allieva di Lorella Cuccarini e ai suoi compagni di scuola. A rivelare il nome dell'eliminata è stata come sempre la conduttrice Maria De Filippi: "Rimane Cristiana. Angelica sono contenta di averti conosciuto".

Un'eliminazione abbastanza prevedibile, visto che Senza Cri è l'unica cantante rimasta della squadra CuccaLo, ma che ha destabilizzato tutti i ragazzi della scuola, in particolar modo Antonia, che non è riuscita a trattenere le lacrime dal dispiacere.

Leggi anche È finita tra Mew e Matthew: l'annuncio ufficiale sui social

Raggiunta dai microfoni di Witty subito dopo l'uscita dalla casetta, Chiamamifaro ha fatto un bilancio della sua lunga esperienza nella scuola di Amici. Un'esperienza lunga, ricca di grandi emozioni e soddisfazioni:

Sono un po' malinconica, ma in realtà contenta se ripenso a tutto. Penso di essere più sicura di me, della persona che sono, di quello che voglio essere. Penso che questo programma mi abbia insegnato che sono abbastanza come persona e come musicista. Non è finita come volevo...mi ha fatto davvero un grande regalo questo programma. Stare qua mi ha dato qualcosa che non avrei potuto trovare da nessun'altra parte.

I ragazzi del Serale di Amici 24

Con l'uscita di scena della cantante Chiamamifaro, delle ballerine Asia De Figlio e Raffaella Mitaritonna, del cantautore romano Vybes e Luk3, sono 10 i ragazzi in corsa per la vittoria finale. Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

E infine Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento con i ragazzi della scuola di Amici 24 è per sabato 19 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 con la quinta puntata del Serale. Chi saranno i prossimi eliminati?

Scopri le ultime news su Amici.