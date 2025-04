Amici 24, Intervista esclusiva ad Asia De Figlio: "Sono grata per tutto. Il supporto di Emanuel Lo ha fatto la differenza"

News VIP

La talentuosa ballerina ed ex allieva della squadra del Serale capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Asia De Figlio, racconta tutte le emozioni vissute nella scuola di Amici 23 ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Asia De Figlio, la giovane ballerina della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Una dolce perfezionista che ha dimostrato nella scuola una grande determinazione. Entrata nella famosa scuola di Canale 5 fortemente voluta da Emanuel Lo, grazie al suo talento è riuscita in pochissimo tempo a conquistare anche gli altri professori e la conduttrice Maria De Filippi. Sfortunatamente è stata eliminata nel corso della prima puntata del Serale. Nonostante la sua giovane età, la romana vanta un curriculum di tutto rispetto: nel 2022 ha partecipato a una importante competizione in Albania, il Kenga Magike, sotto la guida di Luca Tommassini. Ha inoltre preso parte anche al Rome Dance Meeting Pearl Whirl e lo scorso anno ha collaborato nel progetto "Effetto Domino", lavorando fianco a fianco di alcuni dei maggiori coreografi del settore.

A poche settimane dalla sua eliminazione, ecco cosa ha rivelato la talentuosa ballerina di hip hop Asia De Figlio a noi di Comingsoon.it: dalla sua breve, ma intensa, esperienza nella scuola di Amici, che le ha permesso di crescere e maturare tanto, alle amicizie nate in casetta fino al sostegno ricevuto dal coach Emanuel Lo.

Come nasce la tua passione per la danza e cosa ti ha spinto a partecipare ad Amici?

La mia passione per la danza nasce quando avevo sei anni. Al tempo facevo nuoto, ma in tv guardavamo tutti insieme Amici e per curiosità chiesi a mia madre di portarmi a provare una lezione di hip-hop. Dal primo momento in cui entrai in sala capii che quello era il posto giusto per me. Voler entrare ad Amici era un sogno che coltivavo sin da piccola perché è proprio grazie al programma che decisi di iniziare a ballare. Sapevo che sarebbe stato un percorso di crescita, un'occasione per mettermi alla prova e crescere non solo artisticamente, ma anche personalmente.

Sei entrata poche settimane prima del Serale, ma sei riuscita subito a conquistare tutti con il tuo talento. Che esperienza è stata?

È stato tutto un mix di emozioni! Quando sono entrata, sapevo che il tempo era poco e che dovevo dare il massimo subito, senza esitazioni. Ogni giorno è stato una sfida ma anche un'opportunità per crescere e dimostrare chi sono veramente.

Ripensando al tuo percorso, hai qualche rimpianto? Ti aspettavi di uscire alla prima puntata del Serale?

Sapevo che sarebbe stata una sfida difficile, ma ho affrontato tutto con la consapevolezza che ogni esibizione era un'opportunità per lasciare il segno. Certo, speravo di poter restare più a lungo, ma sono grata per l’esperienza vissuta. Forse avrei voluto avere più tempo per sperimentare e mostrare altre sfumature del mio talento ma ogni passo, anche quelli più difficili, mi ha insegnato qualcosa di prezioso.

Tra i ballerini ancora in gara, chi secondo te potrebbe riservarci delle sorprese?

Francesco sta dimostrando un talento straordinario e una crescita costante. Ha una presenza scenica magnetica e potrebbe davvero stupire tutti nelle prossime puntate come Chiara che ha mostrato una grande determinazione e Daniele la sua versatilità e la capacità di emozionare.

Cosa ha significato per te avere il supporto di un professionista come Emanuel Lo?

Emanuel Lo ha la capacità di tirare fuori il meglio da ogni allievo. Sentire il suo supporto mi ha dato una sicurezza che ha fatto la differenza.

Sogni nel cassetto?

Continuare a ballare e portare la mia arte in giro per il mondo. Amici è stato solo l’inizio di un viaggio che spero mi porti a esplorare nuove opportunità e a crescere ancora di più.

