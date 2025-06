Amici 24, la rivelazione di Alessia Pecchia: "È stato tutto molto inaspettato"

News VIP

La latinista Alessia Pecchia fa un bilancio della sua lunga e intensa esperienza nella scuola di Amici 24 e parla della storia d'amore con il cantante Luk3.

Alessia Pecchia è stata la vincitrice morale della 24esima edizione di Amici. Amatissima sia dentro che fuori la scuola, la latinista si è contraddistinta per il suo grande talento tanto che anche la conduttrice Maria De Filippi l’ha invitata a tornare il prossimo anno tra i ballerini professionisti del talent show di Canale 5.

Alessia Pecchia a ruota libera dopo Amici

A distanza di alcune settimane dalla finale di Amici 24, che ha visto trionfare a sorpresa il ballerino Daniele Doria, l'amatissima latinista Alessia Pecchia ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha fatto il bilancio della sua esperienza nella scuola più famosa e seguita d'Italia. Un'esperienza ricca di emozioni e soddisfazioni, in cui però non sono mancate le critiche:

Durante i mesi trascorsi all’interno della casetta ho combattuto con tante paure e insicurezze, ho imparato ad analizzarmi, a comprendermi e ad ascoltarmi. Ho finalmente ritrovato quella parte di me che negli ultimi anni avevo un po’ perso, adesso mi sento finalmente viva [...] Sicuramente la critica più difficile da accettare è stata quella sulla mia fisicità: ho sempre avuto un rapporto particolare con il mio corpo, e quando sei in un contesto del genere sei anche molto più esposto. Anche se apparentemente sembro molto forte, non mi ha fatto troppo piacere leggere determinati commenti.

Nella scuola di Amici, Alessia ha trovato l'amore. Parlando della relazione nata con il cantante Luk3, nome d'arte di Luca Pasquariello, la talentuosa ballerina e ormai ex allieva della maestra Alessandra Celentano ha colto l'occasione per smentire i rumors su una presunta crisi in corso:

È stato tutto molto inaspettato e imprevisto: avevo notato Luca ai casting, fin dal primo momento c’è stata una sintonia, lui scherzava e io stavo al gioco. Quando siamo entrati in casetta abbiamo iniziato a viverci nella quotidianità. Col tempo questa cosa è cresciuta e ci ha portato dove siamo oggi [...] Penso di aver trovato una persona davvero speciale e credo di non essermi mai innamorata così. È stato un punto fondamentale all’interno della casa, il mio percorso non sarebbe stato lo stesso senza di lui.

Alessia Pecchia: curiosità e retroscena sulla latinista di Amici 24

Alessia Pecchia è stata una delle protagoniste indiscusse della 24esima edizione di Amici. È nata a Fondi, in provincia di Latina, nel 2001, ma vive a Roma. È entrata a far parte del programma grazie alla maestra Alessandra Celentano, che l'ha definita "un elemento speciale" della scuola. Durante il suo percorso, caratterizzato anche dalla storia d'amore nata con il cantante Luk3, è volata a Sarejevo dove ha poi conquistato il titolo di campionessa mondiale nel campionato di WDSF World Championship solo Latin Female Adulte e successivamente è diventata campionessa italiana di danze latino americane.

Nel corso dell'ultima puntata del Serale è stata battuta al televoto dal suo amico Daniele Doria ed è stata costretta ad abbandonare la finalissima! Un vero e proprio colpo di scena visto che, per molti, era la candidata alla vittoria. Prima di lasciare definitivamente lo studio, la latinista ha ricevuto l’invito di Roberto Bolle per esibirsi ad On Dance e quello di Maria De Filippi di entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti del talent show di Canale 5.

