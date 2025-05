Amici 24, Luk3 interviene sulla presunta crisi con Alessia Pecchia e chiarisce: "Non è come sembra..."

News VIP

Crisi in corso tra Luk3 e Alessia Pecchia, entrambi ex allievi di Amici 24? Il cantante è intervenuto a chiarire come stanno le cose tra loro.

Luk3 e Alessia Pecchia sono stati due degli allievi della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi: il cantante e la ballerina si sono conosciuti e innamorati nel talent show di Canale 5, ma per mesi hanno nascosto la loro relazione, uscendo allo scoperto poco prima dell'inizio del Serale. Una volta terminata l'avventura ad Amici 24, i due ex allievi sembravano più innamorati che mai, ma di recente sono stati protagonisti di un'accesa lite, che ha innescato voci di una crisi tra loro. A intervenire per chiarire come stanno le cose è stato Luk3, in un'intervista.

Amici 24, Luk3 e Alessia Pecchia in crisi? Spuntano voci di un'accesa lite tra loro

A Verissimo, nella puntata speciale dedicata agli allievi di Amici 24, Alessia ha confermato di essere innamoratissima di Luk3. Anche il cantante, qualche settimana prima, aveva raccontato a Silvia Toffanin di come non si aspettasse di trovare l'amore nella scuola e che questo sentimento inaspettato l'aveva travolto, portandolo a innamorarsi perdutamente di Alessia. Prima della ballerina, il cantante ha ammesso di non essersi davvero innamorato e di voler scoprire dove l'avrebbe portato la sua relazione con l'ex allieva di Alessandra Celentano.

Nonostante le dichiarazioni di entrambi, le immagini di una lite molto accesa tra loro hanno subito scatenato nei fan le precoccupazioni che ci sia già una crisi in corso per la coppia. Anche in casetta non erano mancati gli scontri, come quelli provocati dalla gelosia di Alessia per la vicinanza tra Luk3 e Raffaella, altra ballerina di latino entrata nella scuola a metà percorso.

Le immagini della lite in centro a Milano hanno fatto il giro del web e hanno spinto i fan a chiedersi se tra i due ex allievi non fosse già tutto finito. L'insistenza di rumors su una crisi nel loro rapporto ha portato Luk3 ad affrontare la questione in un'intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale.

Amici 24, Luk3 interviene e svela se le voci di una crisi con Alessia sono vere

Luk3 è intervenuto a chiarire come stanno davvero le cose tra lui e Alessia Pecchia: i due ex allievi di Amici 24 sono stati visti mentre litigavano al centro studio a Milano e subito si è ipotizzato che tra loro fosse nata una forte crisi. Intervistato dal Quotidiano Nazionale, il cantante di Lorella Cuccarini è intervenuto sulla presunta crisi e ha chiarito come stanno le cose con la ballerina:

"Quello che è stato visto da qualcuno qualche giorno fa non era un litigio, ma una semplice discussione. Anzi, una chiacchierata. Stiamo bene, stiamo insieme, ci supportiamo sempre"

Dalle sue parole è evidente che non ci sia alcuna crisi in corso tra loro e che i due ex allievi siano più in sintonia che mai. Luk3 ha anche raccontato di aver stretto amicizia con quasi tutti gli altri protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi, ma che in particolare in Jacopo Sol e Deddè aveva trovato dei veri alleati e amici: "​I veri amici che ho trovato nel programma sono Jacopo Sol e Deddè, con loro ci sentiamo spesso e cerchiamo anche di vederci".

