Amici, la dolce dedica di Jovanotti ad Angelina Mango: "Ti aspettiamo, sei fortissima"

Durante il concerto all’Unipol Arena di Bologna, Jovanotti ci ha tenuto a salutare la cantante Angelina Mango prima sul palco e poi sui social, dove le ha dedicato parole piene di affetto e stima.

Jovanotti sorprende ed emoziona tutti con una dolcissima dedica ad Angelina Mango durante l'ultima data del suo tour Palajova 2025. L'artista ci ha tenuto a salutare l'ex amatissima allieva della 22esima edizione di Amici prima sul palco e poi sui social, dove le ha rivolto parole piene di stima e affetto.

Il dolce gesto di Jovanotti per Angelina Mango

Angelina Mango è una delle artiste più amate e apprezzate. Ex allieva di Amici e vincitrice del Festival di Sanremo nel 2024 con "La Noia", da diverso tempo ha scelto di fermarsi artisticamente per riprendere in mano se stessa e la sua vita. Una scelta davvero coraggiosa e di tutto rispetto, visto il grande successo riscosso in quel periodo, che è stata commentata anche da Jovanotti.

Durante la sua ultima data del tour nei palazzetti, Jovanotti ha bloccato il concerto per salutare e fare un ringraziamento speciale ad Angelina. "C'è una mia amica che voglio salutare, di lei ho una grandissima stima, è un po' di tempo che si è fermata per ripartire molto più forte di prima, sebbene fosse già fortissima. È qua, da qualche parte, a vedere il concerto insieme a voi" ha esordito il cantante che l'ha invitata a tornare più forte di prima, ma senza fretta "Ciao Angelina, ti voglio bene, sei fantastica, sei una grande artista, ti aspettiamo, torna quando vuoi, tanto quando tornerai sarà bellissimo".

Un gesto dolcissimo che ha emozionato tutti, compresa Angelina, che è subito intervenuta sui social per ringraziare l'artista: "Che emozione gigante, il tuo cuore è gigante".

La dedica social di Jovanotti ad Angelina

Sempre sui social, Jovanotti ha fatto una dolce dedica ad Angelina Mango. Dopo aver fermato il concerto a Bologna per salutarla pubblicamente, l'artista, che ha fatto 54 serate tutte sold out, ha pubblicato un lungo post in cui ha voluto dedicare parole piene di affetto e stima nei confronti dell'ex allieva della 22esima edizione di Amici e sottolineato la sua posizione, ovvero quella di iniziare a rispettare i tempi dei giovani artisti.

Lei sa quanto la stimo e quanto credo in lei da sempre, e sa anche che stiamo aspettando il suo ritorno sulla scena ma che si prenda i suoi tempi. Per quanto questa epoca frenetica possa dare la sensazione che se ti fermi scompari questa è una bugia, a volte è vero il contrario, ovvero che ci si deve fermare per ricomparire a se stessi, ascoltarsi curarsi e rinforzarsi. La pressione per i giovani artisti che esplodono nel successo è tanta e sarà sempre tanta anche con il tempo che passa e fa parte di questo “gioco” per il quale sentiamo di avere una vocazione. Il pubblico merita rispetto e la forma più alta di rispetto per gli altri è rispettare se stessi e le curve della propria vita. Angelina e con lei una nuova generazione di artisti sta riscrivendo la lingua del pop, e i pionieri fanno tre passi avanti e due indietro per procedere di un passo. Avanti sempre sorellina!

Oltre ad Angelina, per il gran finale di PalaJova, sono passati in camerino anche Gianni Morandi, Luca Carboni e Gaetano Curreri. Ovviamente, Lorenzo ha speso belle parole anche per loro: "Tra Gaetano Curreri e Luca Carboni è una bella gara a chi ha scritto più meraviglie, e Gianni Morandi è il monarca e quando arriva lui nei camerini si scatta sull’attenti. Se non avessi avuto da fare il concerto alle 21 saremmo andati avanti a raccontarci cose per ore". Una bellissima festa, all'insegna dell'arte e della gioia!

