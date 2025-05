Amici 24, la dolce dedica di Simone Nolasco ai ballerini del talent show: "Felice che quest’anno la danza abbia trionfato"

News VIP

Il ballerino professionista di Amici, Simone Nolasco, scrive una dolce dedica ai ballerini con cui ha collaborato durante la fase Serale: Daniele Doria, Francesco Fasano, Chiara Bacci, Francesca Bosco e Asia De Figlio.

La 24esima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria di Daniele Doria. Un'annata fantastica per la categoria ballo del talent show di Maria De Filippi, che si è distinta come una delle più straordinarie degli ultimi anni. I ballerini in gara hanno infatti mostrato un livello altissimo, unendo talento, carisma e determinazione.

Simone Nolasco scrive ai ballerini di Amici 24

La categoria ballo di Amici 24 ha stupito ed emozionato davvero tutti. Fin dall'inizio è stato chiaro a tutti che il livello dei ballerini era davvero alto, rispetto agli anni precedenti. A fare un bilancio di questa ultima fortunata edizione ci ha pensato il professionista Simone Nolasco, che ha deciso di intervenire sui social per fare una dolce dedica agli allievi con cui ha collaborato al Serale, ovvero Daniele Doria, Francesco Fasano, Chiara Bacci, Francesca Bosco e Asia De Figlio:

A Daniele, Francesco, Chiara, Francesca e Asia. Al tempo che abbiamo speso insieme, all’energia vitale che mi avete regalato, alla fiducia, alle risate, al sudore, alla coscienza, alle paure, ai sogni. Grazie perché ognuno di voi mi ha lasciato qualcosa, qualcosa che porterò per sempre con me perché Amici è proprio questo. Una finestra sul mondo di una casa che ci accoglie e ci protegge sia mentre ci siamo dentro, che quando le luci si spengono e usciamo fuori a vivere la Vita. Sono così felice che quest’anno la danza abbia trionfato e avuto così tanto spazio.

Dopo aver fatto un piccolo bilancio della sua bellissima esperienza condivisa con alcuni dei ballerini del Serale, l'amato ballerino professionista Simone ha voluto dedicare parole piene di affetto e stima nei confronti del giovane vincitore assoluto della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi:

Sono orgoglioso di te Daniele, hai fatto un percorso meraviglioso soprattutto con te stesso, il tuo talento così primordiale ti ha portato a rompere così tante barriere e ostacoli che credo tu sia un esempio per tutti i ragazzi della tua età. La determinazione, l’amore, la passione premiano sempre. Sei così giovane eppure così cosciente di chi vuoi essere che non posso che augurarti tutto il bene del mondo, perché è ciò che meriti. Grazie per esserti dato così profondamente e senza riserve, io sono fiero di te.

La categoria ballo trionfa ad Amici 24: tutti i premi e riconoscimenti

Daniele Doria è il vincitore assoluto di Amici 24. Una finalissima davvero sorprendente e tutta al maschile. Il giovane allievo della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, infatti, si è scontrato al duello finale con il cantante TrigNO (Pietro Bagnadentro). Terzo posto per Alessia Pecchia, seguita da Antonia Nocca e Francesco Fasano.

Per i finalisti sono arrivati tanti riconoscimenti e importanti proposte di lavoro. Oltre a vincere il programma e la categoria ballo, Daniele ha vinto una borsa di studio completa per la Alvin Ailey School di New York. TrigNO si è portato a casa il titolo di vincitore della categoria canto più il Premio delle Radio. Il Premio della critica è andato alla cantante Antonia, che ha vinto anche il Premio Unicità offerto da Oreo. Il Premio Marlù, invece, è andato a tutti i finalisti della 24esima edizione del talent show di Canale 5.

Grandi soddisfazioni per Francesco, che ha ricevuto ben quattro proposte: una borsa di studio per la compagnia americana Complexions a New York e un contratto da solista di due mesi con il Balletto del Sud, un’offerta da GCDancEvents e una proposta dall’Opera di Roma. Non solo. Sia lui che Alessia sono stati invitati a tornare come ballerini professionisti.

