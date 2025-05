Amici 24, Francesco Fasano torna sui social: "È stato un grande sogno ad occhi aperti"

News VIP

Il talentuoso ballerino Francesco Fasano torna sui social dopo la finale della 24esima edizione di Amici e fa un bilancio della sua incredibile e indimenticabile esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

Francesco Fasano è stato uno degli allievi più apprezzati di Amici 24. A distanza di qualche giorno dalla finale, che ha visto trionfare Daniele Doria, il talentuoso ballerino è tornato sui social per fare un bilancio del suo percorso nella scuola e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi.

Le prime dichiarazioni social di Francesco Fasano dopo la finale di Amici 24

Francesco Fasano è stato il primo allievo a dover abbandonare la finale di Amici 24, andata in onda domenica 18 maggio 2025. Il ballerino, entrato nella scuola poco prima dell'inizio del Serale per volere di Emanuel Lo, ha perso la prima manche contro i suoi colleghi ed è stato costretto a lasciare la gara. A pochi giorni dalla vittoria di Daniele Doria, Francesco ha deciso di tornare sui social e fare un bilancio della sua indimenticabile esperienza nel talent show di Canale 5:

Sono arrivato alla fine di questo meraviglioso viaggio! Amici è stato un grande sogno ad occhi aperti, stento ancora a credere che tutto ciò sia successo proprio a me. Mi sono sentito a casa e mai mi sarei aspettato di sentirmi così bene. Ringrazio ogni singola persona che ha fatto parte di questa meravigliosa esperienza. Siete stati tutti fondamentali: dalle persone che in silenzio e nell’ombra lavorano dietro le quinte fino a chi ogni giorno ci ha messo la faccia, il cuore e l’anima per guidarci, sostenerci e farci crescere.

Dopo aver ricordato il suo percorso nella scuola, il talentuoso ballerino e ormai ex allievo di Emanuel Lo ha colto l'occasione per ringraziare tutte le persone che lo hanno aiutato, sostenuto e amato durante la sua partecipazione ad Amici, dai professionisti alla produzione fino ai suoi compagni di scuola e Maria De Filippi:

Grazie ai professionisti, ai prof, ai maestri, alla produzione: ognuno di voi ha lasciato un segno indelebile nel mio percorso. Un grazie speciale a Maria che ha saputo cogliere in ognuno di noi la nostra vera essenza. Un grazie immenso ai miei compagni di avventura: senza di voi non sarebbe stato lo stesso. Abbiamo condiviso emozioni uniche, momenti difficili e gioie indimenticabili. Mi avete fatto sentire parte di qualcosa di speciale. E infine, grazie a voi che mi avete seguito da casa, che mi avete sostenuto con il vostro affetto e i vostri messaggi: non avete idea di quanto sia stato importante sentirvi vicini. Ho il cuore colmo di gratitudine, grazie a tutti.

Grandi soddisfazioni per Francesco dopo Amici

La finale della 24esima edizione di Amici, andata in onda domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, si è conclusa con la vittoria di Daniele Doria. Secondo posto per TrigNO (Pietro Bagnadentro), che ha vinto la categoria canto e il Premio delle Radio, seguito dalla latinista Alessia Pecchia, Antonia Nocca e Francesco Fasano.

Ultimo posto per Francesco che, nonostante l’eliminazione a inizio serata, ha lasciato il talent show di Maria De Filippi a testa altissima. Per lui sono arrivati, infatti, diversi riconoscimenti e proposte prestigiose: una borsa di studio per la compagnia americana Complexions a New York e un contratto da solista di due mesi con il Balletto del Sud, un’offerta da GCDancEvents e una proposta dall’Opera di Roma. Non solo. Anche la conduttrice di Amici lo ha invitato a tornare come professionista. Un'uscita di scena che, nel giro di pochi secondi, si è trasformata in un trampolino di lancio per una carriera internazionale.

