Amici 24, Daniele Doria è il vincitore assoluto della 24esima edizione del talent show

Il giovane e talentuoso ballerino Daniele Doria sbaraglia la concorrenza in finale e vince la 24esima edizione di Amici!

Si è appena conclusa la finale della 24esima edizione di Amici, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Una serata davvero emozionante che ha visto trionfare il ballerino Daniele Doria. Secondo posto per TrigNO, seguito da Alessia Pecchia, Antonia Nocca e Francesco Fasano.

Daniele Doria vince Amici 24

Daniele Doria è il vincitore di Amici 24. Ad aprire l'ultima puntata del Serale è stata la cantante ed ex allieva Sarah Toscano, che ha portato in studio la famosa coppa della vittoria e dedicato parole di stima e affetto ai cinque finalisti del talent show di Maria De Filippi: Antonia Nocca, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Daniele Doria, Alessia Pecchia e Francesco Fasano. Superospiti della serata la campionessa di sci Federica Brignone e Carl Brave con Sarah, che hanno presentato il loro ultimo singolo "Perfect".

La prima manche della finale ha visto sfidarsi i tre ballerini. Il primo allievo di Amici 24 a lasciare definitivamente la gara, e quindi la possibilità di vincere il programma, è stato Francesco, che però ha ricevuto ben quattro proposte di lavoro. Dopo l'eliminazione inaspettata dell'allievo di Emanuel Lo, Maria De Filippi ha aperto il televoto per la finalissima tra Alessia, Daniele, TrigNO e Antonia.

La seconda manche ha visto l'eliminazione di Antonia e Alessia. Ad avere la meglio è stato TrigNO, che ha vinto il circuito canto ed è andato allo scontro finale con Daniele. Grandi soddisfazioni per il giovane allievo della maestra Alessandra Celentano che, oltre ad essere il vincitore della sua categoria, ha vinto una borsa di studio completa per la Alvin Ailey School di New York.

Il Premio della critica, del valore di 50mila euro in gettoni d'oro, è andato alla cantante Antonia, che ha vinto anche il Premio Unicità offerto da Oreo, del valore di 30mila euro. Il Premio delle Radio è stato vinto da TrigNO, mentre il Premio Marlù è andato a tutti i finalisti della 24esima edizione del talent show di Canale 5.

