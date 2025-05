Amici 24, le pagelle della settima puntata del Serale: Chiara e Jacopo Sol escono a testa alta, Daniele brilla!

News VIP

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi del Serale di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della settima puntata del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, sabato 3 maggio 2025, su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del Serale della 24esima edizione di Amici che ha visto l'eliminazione di Chiara Bacci e Jacopo Sol. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi del talent show di Maria De Filippi? Tra confronti in studio, emozionanti sorprese ed eliminazioni inaspettate, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata Serale di Amici di sabato 3 maggio

Daniele: Voto 8 (Magnetico)

Quando pensavamo di averlo perso, Daniele è finalmente tornato in sè e mostrato a tutti di che pasta è fatto...e per fortuna!!! Nonostante la sua giovane età, il ragazzo è bravissimo e magnetico. In un’altra edizione di Amici avrebbe sicuramente vinto la categoria di ballo. Quest'anno però si è ritrovato a doversi scontrare con due fuoriclasse, ovvero Francesco e Alessia. Ad ogni modo, per noi l'allievo della maestra Celentano merita l’accesso alla finale. Ci riuscirà?

Chiara Bacci e Jacopo Sol: Voto 9 (I due allievi escono a testa alta dal programma)

Chiara e Jacopo Sol sono i due eliminati della settima puntata del Serale di Amici. La ballerina, che ha ricevuto diverse proposte di lavoro e una borsa di studio a New York, e il cantante del team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno perso i loro rispettivi ballottaggi finali e sono stati costretti a lasciare il talent show a un passo dalla semifinale. Due bellissime persone che hanno conquistato tutti con il loro grande talento. Siamo sicuri che sentiremo parlare di loro anche una volta spenti i riflettori del talent show di Canale 5. Bravi!

Emanuel Lo: Voto 4 (Prese di posizioni e scelte sbagliate!)

Con Deborah Lettieri fuori dai giochi, i guanti di sfida di danza sono diventati un vero e proprio teatrino tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, che non perdono mai occasione di rendersi protagonisti di accese discussioni in studio. Questa settimana, però, non possiamo che dare ragione alla maestra! Se il primo guanto (rifiutato) non è stato ritenuto equo dalla giuria del Serale, il secondo si. Al contrario del coreografo, che è rimasto fermo sulla sua posizione e non ha voluto sentire ragioni, Francesco ha ammesso che avrebbe accettato senza problemi. Emanuel Lo ha sbagliato e infatti ha perso il punto a tavolino!

TrigNO: Voto 7 (Travolgente)

Come ha detto Anna Pettinelli in studio, questa è stata la serata di TrigNO! Il cantante ha battuto al ballottaggio la sua amata Chiara, ma non si è perso d'animo, anzi ha tirato fuori tutta la grinta e il carattere che da sempre lo differenziano dai suoi avversari. Pietro è un vero showman! Il suo carisma, la sua personalità e il suo talento sono davvero travolgenti. Bravo, sicuramente il suo è uno dei percorsi di crescita più belli ed evidenti di questa edizione di Amici.

