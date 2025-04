Amici 24, Jacopo Sol e Nicolò a confronto: "Siamo molto simili" (VIDEO)

News VIP

Ai ragazzi della scuola della 24esima edizione di Amici è stata data la possibilità di confrontarsi tra loro. Nel daytime di oggi è toccato ai due cantanti Jacopo Sol e Nicolò Filippucci.

A pochi giorni dalla settima puntata del Serale, che andrà in onda sabato 3 maggio 2025 su Canale 5, ai ragazzi di Amici 24 è stata data la possibilità di confrontarsi tra di loro. Nel daytime di oggi è toccato ai talentuosi cantanti Jacopo Sol e Nicolò Filippucci.

Jacopo Sol e Nicolò a confronto ad Amici

Cresce l'attesa per la settima e imperdibile puntata del Serale di Amici 24 che vedrà l'eliminazione di uno, tra Chiara e TrigNO. I talenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

In attesa di scoprire i nomi dei prossimi eliminati, la produzione ha dato la possibilità ai ragazzi del fortunato talent show di Maria De Filippi di confrontarsi. Dopo Daniele e Francesco, Chiara e Trigno, nel daytime di oggi è toccato a Jacopo Sol e Nicolò. Il primo a prendere la parola è stato l'allievo di Anna Pettinelli, che ha rivelato il suo reale pensiero sul suo compagno di scuola: "Mi piace tanto quello che fai, all'apparenza sembri una persona semplice, ma dentro sei pieno di cose". Parole che hanno colpito il cantante dei Zerbi-Cele: "Per me sei una persona semplice, ma anche complessa. Sotto alcuni punti di vista siamo simili. Non abbiamo stretto subito, tu all'inizio sei una persona chiusa e seria. Tu vuoi essere grande, a volte perdi la parte bambina. Quando invece l'ho vista abbiamo iniziato a legare".

Jacopo ha poi continuato chiedendo a Nicolò in cosa si trova cambiato artisticamente. "Penso di avere più consapevolezza e di sapere oggi cosa voglio. Qui dentro ho scoperto tante nuove e diverse facce della musica, penso di essere maturato e cambiato" ha confessato il cantante del team PettiLo, che ha poi domandato all'allievo di Rudy Zerbi una curiosità relativa alle sue esibizioni: "Come fai a mettere sul palco tutto quello che provi?". Domanda che ha entusiasmato il cantante, che lo ha anche ringraziato per le belle parole spese nei suoi confronti: "Dipende da tante cose, quando sono sul palco riesco a liberarmi. La cosa che mi aiuta a trasmettere è forse essere reale. Quando scrivo mi viene più semplice". Un bellissimo e sincero confronto, che ha unito ancora di più i due bravissimi talenti della scuola.

Chiara e TrigNO in bilico

Sabato 3 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Prima di cominciare la gara, scopriremo il destino della ballerina Chiara Bacci e del cantante TrigNO (Pietro Bagnagrande).

Per chi non lo sapesse, nel corso dell'ultimo appuntamento non c'è stata nessuna eliminazione per la mancanza del voto di Cristiano Malgioglio. "Mi dispiace Maria, ma questa sera non mi sento di votare. Sono due talenti meravigliosi, ho bisogno di riflettere, non me la sento" ha dichiarato il giudice del Serale mettendo il standby la situazione. A comunicare la notizia ai due ragazzi ci ha pensato Maria: "Al momento rimanete tutti e due in casetta. Il finale attualmente non lo so, quello che so per certo è che non c'è nessuna eliminazione, almeno fino alla prossima puntata".

Ottimi ascolti anche per l'ultimo appuntamento del Serale, che ha segnato una share del 26.3% pari a 3 milioni 926 mila telespettatori (sul target commerciale 15-64 anni share del 29.90%). Picchi della puntata: alle ore 21:58 i telespettatori sintonizzati sul talent show sono 4 milioni 413 mentre alle ore 23:55 la share sale al 32.68%.

