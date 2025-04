Amici 24, Intervista esclusiva a Luk3: "Sono fiero del mio percorso. Alessia mi ha insegnato a non arrendermi mai"

News VIP

Il giovane e amatissimo cantante Luk3, eliminato durante la seconda puntata del Serale, racconta tutte le emozioni vissute nella scuola di Amici 24 ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Luk3, il giovane e amato cantante eliminato durante la seconda puntata del Serale di Amici 24. Entrato nella famosa scuola fortemente voluto da Lorella Cuccarini, Luca è stato uno degli allievi più amati e chiacchierati della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi. Il suo percorso, tra i più seguiti all'interno del programma anche per la storia d'amore con la ballerina Alessia Pecchia, non è stato dei più semplici viste le critiche ricevute e le difficoltà incontrate. Lui, però, non si è mai arreso e con carisma, educazione e determinazione è andato dritto verso il suo obiettivo. Tra i brani presentati ricordiamo "Parigi in motorino", "Valentine", "Piangi" e "Roma lo sa", che hanno raggiunto un grandissimo successo in poco tempo.

Ecco cosa ha rivelato Luk3 ai microfoni di Comingsoon.it: dall'esperienza indimenticabile nella scuola di Amici, che lo ha arricchito e formato tanto sia dal punto di vista professionale che umano, al sostegno ricevuto nei mesi dalla sua coach Lorella Cuccarini. Non solo. Il giovane cantante ha anche annunciato l'uscita di un nuovo progetto musicale, senza però spoilerare nulla.

Sei stato tra i protagonisti indiscussi della 24esima edizione di Amici. Che esperienza è stata?

Amici è stata una di quelle esperienze che ti cambiano, sia come artista che come persona. Mi ha fatto crescere, mi ha messo davanti a me stesso e mi ha obbligato a guardarmi davvero dentro. È un posto dove non puoi mentire, né a chi ti guarda né a te stesso. Ti alleni, sbagli, impari. È una scuola di vita, prima ancora che di musica. E tutto quello che ho vissuto lì me lo porterò dietro per sempre.

Eri già conosciuto prima di entrare nella scuola, cosa ti ha spinto a metterti in gioco ad Amici?

Sì, prima di entrare nel programma, la gente aveva già iniziato a seguirmi grazie ad alcune canzoni. Sapevo però che, se volevo fare sul serio, dovevo fare quel salto. Amici è stato quel salto. È stato il momento in cui ho capito che quel sogno che mi portavo dentro da sempre era reale.

Qual è stato il momento più bello e difficile vissuto nella scuola? Hai mai pensato di mollare?

Non c’è stato un solo momento bello o uno brutto. Amici è un mix di emozioni che ti travolge. Tra i momenti più belli metto sicuramente la formazione che il programma offre, l’energia delle persone che ci lavorano e il sostegno di tutti quelli che sono sempre stati al mio fianco. E sì, ci sono stati momenti tosti. A volte mi sentivo sottovalutato, quasi invisibile, perché portavo un tipo di musica che non veniva considerato all’altezza di pezzi più “seri”. Ma proprio lì ho imparato che il valore devi riconoscertelo prima tu. I momenti difficili mi hanno reso più forte, e il supporto da casa, insieme ai numeri che sono usciti fuori, mi ha dato la conferma che la direzione era quella giusta.

Hai rimpianti sul tuo percorso?

Penso sia umano chiedersi cosa si sarebbe potuto fare diversamente, immaginare come sarebbero andate le cose con altre scelte o tornando indietro. Ma se c’è una cosa che ho capito è che non ha senso vivere di rimpianti. Ogni errore, ogni passo, anche quelli incerti, mi ha portato dove sono ora. Non cambierei nulla, perché tutto mi è servito per crescere. E proprio per questo vado fiero del mio percorso.

La tua esperienza è stata caratterizzata anche dalla storia con Alessia. Quanto è stata importante la sua vicinanza?

Alessia è stata fondamentale. Non tutto quello che è successo tra noi può essere raccontato in tv, ed è anche giusto così. Ma quello che si è visto rappresenta a pieno il nostro legame. Lei c’è sempre stata, nei momenti belli ma anche in quelli in cui avevo bisogno solo di qualcuno che capisse. È stata un punto di riferimento e, nonostante gareggiasse in un’altra categoria, è stata un po’ la mia controparte in versione ballerina: una persona con più esperienza, che mi ha insegnato tanto e a non arrendermi mai. Le devo molto, perché è stata la mia spalla, la mia prima sostenitrice e una persona davvero speciale.

Lorella Cuccarini è sempre stata dalla tua parte e ti ha difeso da tutte le critiche di Anna Pettinelli, con cui ti sei confrontato più volte. Come hai vissuto questa situazione? Quanto è stato importante il sostegno della tua coach?

Avere una coach che crede in te fa la differenza. Lorella mi ha supportato, ma non è mai stata quel tipo di insegnante che ti coccola e basta. Quando c’era da tirarmi su, lo faceva. Ma quando c’era da farmi capire che potevo dare di più, non si è mai tirata indietro. È stata giusta, e io le sono grato per questo. Dall’altra parte, Anna è stata dura, ma anche quello è servito. Perché nella vita non tutti ti applaudiranno, e imparare a reggere anche le critiche fa parte del gioco. Mi ha aiutato a capire che, a volte, la parte più bella di questo lavoro sta proprio nel cercare di dimostrare a chi vuole affossarti che, in realtà, vali davvero.

Chi, dei tuoi compagni, ti ha stupito di più in questo Serale? Chi vincerà secondo te la categoria canto?

In questo Serale in tanti mi hanno sorpreso, ognuno a modo suo. Ma se devo fare dei nomi, sicuramente Alessia è quella che ha dimostrato fino in fondo tutto il suo valore. Ha messo il cuore, la tecnica e l’anima in ogni esibizione, e vederla crescere così tanto è stato incredibile. Se dovesse vincere la categoria ballo, sarebbe la degna conclusione di un percorso enorme, portato avanti con tanta costanza e passione. Un altro che per me ha lasciato il segno è stato Jacopo Sol. È stato un grande amico dentro la scuola, una persona vera, e artisticamente lo stimo molto. Ha un’identità fortissima e tanto da dire. Mi auguro davvero che possa vincere lui la categoria canto.

Progetti futuri e sogni nel cassetto?

Posso dire solo una cosa: ci stiamo preparando a qualcosa di grande. Qualcosa che mi permetterà finalmente di incontrare dal vivo tutti coloro che mi hanno supportato in questi mesi, ma non solo… Alla base c’è un progetto musicale importante, e quello che sta per arrivare ha tanto da raccontare. Non sarà solo un singolo estivo e via: c’è molto di più. Chi vuole capire, capisca. Insomma, siamo solo all’inizio.

