Amici 24, Jacopo Sol e Francesca sono una coppia: il tenero bacio dopo la prima puntata del Serale

Nella classe di Amici 24 si è formata una nuova coppia, formata dalla ballerina Francesca e dal cantante Jacopo Sol. I due allievi del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi si sono scambiati un tenero bacio alla fine della prima puntata del Serale, confermando così le voci su una loro frequentazione nella scuola.

Sabato 22 marzo, è andata in onda la prima puntata del Serale della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi: al termine del primo appuntamento della seconda fase del talent show sono stati eliminati Asia e Vybes. Al ballottaggio con Vybes era finita Francesca, allieva della squadra delle PettiLetti. E, in casetta, mentre si attendevano i risultati del ballottaggio tra i due allievi, Francesca e Jacopo Sol si sono scambiati un tenero bacio che ha confermato la loro frequentazione all'interno della scuola. Fin dall'ingresso della ballerina nella scuola, i fan speravano di vederla avvicinarsi a Nicolò Filippucci, cantante di Anna Pettinelli che ha conquistato il cuore di moltissime appassionate del programma tv.

Tuttavia, in maniera inaspettata, Francesca ha stretto un legame d'amore con un altro cantante, Jacopo Sol e con la prima puntata del Serale è arrivata la conferma che i due sono diventati una coppia. I fan più attenti che hanno seguito anche il pomeridiano hanno, in realtà, notato che tra i due c'era già da tempo una certa complicità e non sono mancati scambi di sguardi, coccole e anche durante la registrazione della prima puntata del Serale è stato notato che Jacopo Sol e Francesca si recavano in studio tenendosi per mano.

Un ulteriore indizio sulla loro storia d'amore ad Amici 24 è arrivata durante la puntata, quando Maria De Filippi ha chiesto al cantante che cosa pensasse di Francesca e Vybes al ballottaggio. Sulla ballerina, Jacopo Sol ha esclamato: "A me Francesca piace tanto...come balla", sorprendendo i fan in studio.

La conferma che nella scuola di Amici di Maria De Filippi è nata una nuova coppia è arrivata da un momento del post prima puntata del Serale: in attesa di scoprire chi tra Vybes e Francesca avrebbe dovuto lasciare la scuola, la ballerina si è seduta in disparte con Jacopo Sol sul divano e i due si sono abbracciati e scambiati qualche effusione. Il cantante ha provato a rassicurare la compagna, anche se Francesca sembrava completamente certa che avrebbe dovuto abbandonare il talent show: "Mi dispiace solo che se esco, non posso tornare più qua" ha esclamato la ballerina, aggiungendo di essere solo parzialmente soddisfatta della sua performance al Serale, perché avrebbe potuto fare di meglio.

Il compagno si è limitato a stringerla, supprtandola così e quando Francesca è stata chiamata dalla conduttrice per scoprire quale sarebbe stato il suo destino, lei e Jacopo Sol si sono scambiati un bacio, dando così ai fan la prova della loro frequentazione in casetta. Dopo Chiara Bacci e TriGNO e Luk3 e Alessia Pecchia, nella scuola si è aggiunta perciò una nuova coppia formata da un cantante e da una ballerina, confermando quello che è diventato un trend del talent show di Canale 5.

