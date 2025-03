Amici 24: Asia è la prima eliminata dal Serale, Maria De Filippi le propone di tornare come professionista! (VIDEO)

News VIP

Asia De Figlio viene eliminata dalla scuola di Amici 24, ma Maria De Filippi le propone di tornare al Serale come ballerina professionista: "Non me l'aspettavo, sarà bellissimo tornare e rivedere i miei compagni".

La prima puntata del Serale di Amici, andata in onda ieri su Canale 5, ha visto l'eliminazione di Asia De Figlio e Vybes, nome d'arte di Gabriel Monaco. I due allievi della 24esima edizione hanno perso ai rispettivi ballottaggi e sono stati costretti ad abbandonare definitivamente il popolare talent show di Maria De Filippi.

Asia fuori dal Serale di Amici 24

Asia De Figlio è stata la prima eliminata del Serale di Amici 24. L'allieva della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio contro Francesco Fasano e Luk3 ed è stata costretta ad abbandonare lo studio. Dopo aver ringraziato tutti rivelando di essere felice del percorso fatto nella scuola, la giovane e talentuosa ballerina ha ricevuto una proposta inaspettata da parte di Maria De Filippi, ovvero quella di tornare nelle prossime puntate nelle vesti di professionista.

"Quando vuoi e se vuoi, puoi tornare a ballare con i professionisti" ha dichiarato Maria spiazzando Asia, che ovviamente ha accettato. Una scelta che ovviamente sarà poi discussa con il direttore artistico Stéphane Jarny. A dedicare parole di stima e affetto nei confronti della ballerina ci hanno pensato Lorella Cuccarini e la giurata Elena D'Amario: "Tu balli benissimo e non prendere questa eliminazione come una sconfitta. Credi sempre nei tuoi sogni e non smettere mai di danzare perché sei in gamba".

Le prime dichiarazioni di Asia dopo l'eliminazione dal Serale

Raggiunta dai microfoni di Witty, Asia De Figlio ha fatto un bilancio della sua esperienza nella scuola di Amici. Un'esperienza breve, ma ricca di emozioni. La giovane e talentuosa ballerina ha colto l'occasione anche per commentare la proposta inaspettata ricevuta in studio dalla conduttrice Maria De Filippi dopo l'eliminazione dalla gara:

Sono contenta perché me la sono goduta, ho dato il meglio. È stata un'altra cosa rispetto al pomeridiano. Sono positiva, voglio continuare a studiare e crescere. È stata una bella esperienza anche se breve. Mi porterò a casa la convivenza con gli altri, è stato bello condividere tutto questo con loro. La proposta di Maria? Non me l'aspettavo, sarà bellissimo tornare. È un'altra opportunità per ballare su quel palco, sono contenta.

Leggi anche Curiosità e retroscena sui ragazzi del Serale di Amici 24

Con l'uscita di scena di Asia De Figlio e Vybes, i ragazzi in corsa per la vittoria finale sono i cantanti Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello), Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), e i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci, Francesco Fasano, Francesca Bosco e Raffaella Mitaritonna. L'appuntamento è per sabato 29 marzo 2025 in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata del Serale.

Scopri le ultime news su Amici.