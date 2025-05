Amici 24, i professori della scuola si sbilanciano sul possibile vincitore del talent show (VIDEO)

News VIP

Chi dovrebbe vincere la 24esima edizione di Amici? Ecco cosa hanno rivelato i professori Emanuel Lo, Alessandra Celentano, Deborah Lettieri, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Si avvicina la finale di Amici 24, che andrà in onda domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Chi, tra Antonia Nocca, TrigNO, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano, sarà il vincitore assoluto della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi?

Il vincitore di Amici 24 secondo i professori della scuola

Anche la 24esima edizione di Amici sta per giungere al termine. Domenica 18 maggio 2025 andrà in onda l'ultima puntata del Serale che vedrà la proclamazione del vincitore assoluto del talent show di Maria De Filippi. Nell'attesa, nel daytime di oggi, i sei professori della scuola sono stati chiamati a dire la loro su chi, tra i cinque allievi ancora in gara, potrebbe vincere le due rispettive categorie e anche chi potrebbe vincere il programma!

Per quanto riguarda la categoria canto, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Deborah Lettieri hanno fatto il nome di TrigNO (Pietro Bagnagrande), mentre Alessandra Celentano e Rudy Zerbi quello di Antonia Nocca. Nella categoria ballo, invece, Francesco Fasano ha ricevuto le preferenze della Celentano, Emanuel Lo e Lettieri, la latinista Alessia Pecchia quelle di Zerbi e Cuccarini mentre Daniele Doria il voto della Pettinelli. A grande sorpresa, la maestra ha fatto una scelta inaspettata: "Dico che mi piacerebbe dividere la coppa in tre parti, ma so che non è possibile. Per mio gusto personale e per il mio trascorso di ballerina, l'allievo che si avvicina di più è Francesco".

Per concludere, ai professori di Amici è stato chiesto anche il nome di chi dovrebbe vincere la 24esima edizione del talent show di Canale 5 indipendentemente dalla categoria di appartenenza. A ricevere più voti è stato il ballerino Francesco nominato da Emanuel Lo, Lettieri e la maestra Celentano. Alessia ha ricevuto due volti da parte della Cuccarini e di Zerbi, mentre TrigNO è stato premiato dalla sua coach Anna, che ci ha tenuto a sottolineare il suo cambiamento sia dal punto di vista artistico che personale: "Tenendo conto della mission della scuola, dovrebbe essere lui, si è formato anche dal punto di vista caratteriale e artistico". Non ha ricevuto nessuna preferenza Antonia, che non è riuscita a nascondere la sua delusione in casetta.

I finalisti di Amici 24

Cresce l'attesa per la finale di Amici 24, che andrà in onda domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Con l'uscita di scena inaspettata di Nicolò Filippucci, i talenti in corsa per la vittoria sono cinque: Antonia Nocca, TrigNO (Pietro Bagnagrande), Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano. Chi sarà il vincitore assoluto?

L'eliminazione dal Serale del cantante Nicolò, che è stato uno degli allievi più amati e apprezzati della 24esima edizione, ha provocato la reazione di tanti fan della trasmissione, ma soprattutto di Luca Jurman. L'ex professore della scuola ha deciso infatti di intervenire sui social per criticare duramente la scelta della giuria che ha preferito Antonia al talentuoso allievo di Anna Pettinelli:

Che roba, veramente, un momento di televisione così bassa in Italia, è veramente squallida. Amadeus la credibilità è zero proprio, se fosse una cosa meritocratica visto che tante volte il pongo regolamento è stato fatto a ca**o io per evitare sta roba dopo che avete fatto passare TrigNo allora dovevano andare tutti, finale a 6. Davanti al pubblico, almeno era il pubblico giudice, visto che voi non siete capaci di fare i giudici.

