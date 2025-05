Amici 24, Intervista esclusiva a Francesca Bosco: "È stata un'esperienza intensa. Chi vincerà? Daniele merita tanto"

News VIP

La giovane e talentuosa ballerina Francesca Bosco, eliminata durante la puntata del Serale, racconta tutte le emozioni vissute nella scuola di Amici 24 ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Francesca Bosco, la giovane e talentuosa ballerina eliminata durante la quinta puntata del Serale di Amici 24. Con il suo talento, determinazione e forte personalità, Francesca ha saputo distinguersi all'interno della scuola, portando sul palco emozioni autentiche ed esibizioni sempre molto intense e coinvolgenti. Il suo percorso, tra i più seguiti all'interno del programma anche per la storia d'amore con il cantante Jacopo Sol, non è stato sempre rose e fiori viste le critiche ricevute e le difficoltà incontrate soprattutto durante la fase finale del talent show di Maria De Filippi. Sfide che è riuscita sempre a superare con grande carisma.

Ecco cosa ha rivelato Francesca Bosco ai microfoni di Comingsoon.it: dalla bellissima e indimenticabile esperienza vissuta nella scuola di Amici, che l'ha arricchita e formata tanto sia dal punto di vista artistico che umano, al sostegno ricevuto nei mesi dalla sua coach Deborah Lettieri fino alla relazione con il talentuoso cantante Jacopo Sol. Il suo più grande sogno? Tornare nella scuola, ma come ballerina professionista!

Come descriveresti la tua esperienza ad Amici? Qual è stato il momento più bello vissuto nella scuola?

La mia esperienza ad Amici la descriverei con la parola 'intensa'. Sono stati intensi i rapporti umani costruiti dentro la casetta con i miei compagni e a scuola con i maestri e i professionisti, rapporti di scambio di energie importanti. Intense sono state anche le emozioni che ho provato ogni volta che mi è stata data la possibilità di ballare su quel palco, davanti al pubblico. Ho tantissimi ricordi meravigliosi, dalla mia prima esibizione alla conquista della maglia del Serale fino alle gioie della mia ultima puntata. In particolare, ricordo con estrema felicità il momento prima di entrare in studio per la registrazione della prima puntata del Serale: l’energia che avevamo era travolgente.

Dopo mesi di lavoro e crescita, oggi che immagine hai di te come artista rispetto al primo giorno nella scuola?

Mi sento esponenzialmente cresciuta sotto tutti i punti di vista possibili e immaginabili. Amici ti forma e ti plasma. Se prima mi sentivo una bozza un po’ scarabocchiata, adesso mi sento un progetto scritto in ordine e con criterio. Sono molto contenta del percorso che ho fatto e reputo che ogni cosa mi abbia fatto crescere. Non so se cambierei qualcosa perché, effettivamente, io sono davvero tanto felice ed ho vissuto troppe cose belle all’interno del programma.

Qual è stata la critica che ti ha fatto più crescere, anche se inizialmente è stata difficile da accettare?

Non c’è stata una critica in particolare che abbia funzionato da svolta per me. Ogni commento o critica ricevuta l’ho custodita ed elaborata, lavorando nella direzione che mi consentisse di tirar fuori il meglio di me.

Nella casetta hai trovato anche l’amore con Jacopo. Ti ha aiutato la sua vicinanza? Vi piacerebbe lavorare insieme?

La vicinanza di Jacopo è stato un regalo grande che Dio ha deciso di concedermi. Ha un’anima meravigliosa. Ci siamo aiutati e supportati tanto. Chissà cosa ci riserverà il futuro. L’unica cosa di cui sono certa è che ci stimiamo davvero tanto anche artisticamente.

Deborah Lettieri ti ha sempre elogiata e difesa delle critiche. Quanto è stato importante il suo supporto?

Deborah fin dal primo momento, anche quando non ero ancora nella sua squadra, mi ha sempre dimostrato grande umanità ed empatia. La ringrazierò per sempre per avermi accompagnata in questo percorso ed avermi sostenuta fino alla fine.

La finale è vicina! Chi secondo te vincerà?

Hanno tutti grande talento e sono cresciuti tantissimo durante il loro percorso. Se devo fare un nome secondo me Daniele che, a mio parere, merita tantissimo. Comunque, faccio il mio più sentito in bocca al lupo a tutti i finalisti.

Qual è oggi il tuo più grande sogno nel cassetto?

In questo momento il mio più grande sogno è ballare il più possibile, calcare tanti palchi e sentire dentro di me quell’adrenalina che solo ballare davanti ad un pubblico mi riesce a dare. Inoltre, come ho detto mentre ero ancora nella scuola, il mio sogno sarebbe quello di ballare ad Amici come professionista, ma ogni cosa a suo tempo. So solo che non voglio fermarmi neanche un attimo.

