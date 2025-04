Amici 24, Francesco senza filtri: "Alessia merita la finale perché qua dentro è la persona più forte"

News VIP

Ai talenti della 24esima edizione di Amici è stata data la possibilità di confrontarsi tra loro. Nel daytime di ieri è toccato a Daniele Doria e Francesco Fasano dirsi tutto quello che pensano l'uno dell'altro.

Sabato 19 aprile 2025 andrà in onda su Canale 5 la quinta puntata del Serale di Amici 24. Nell'attesa, nella scuola, i ballerini Daniele Doria e Francesco Fasano si sono resi protagonisti di un sincero confronto in cui si sono detti tutto quello che pensano l'uno dell'altro.

Le confessioni di Francesco Fasano

Manca sempre meno alla quinta puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Con l'uscita di scena della cantante Chiamamifaro, i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Stando alle anticipazioni, nella prossima puntata ci sarà una doppia eliminazione. Chi saranno i prossimi allievi costretti ad abbandonare la scuola più amata e seguita d'Italia? Nell'attesa, ai ragazzi ancora in gara è stata data l'opportunità di confrontarsi a cuore aperto e nel daytime di ieri è toccato a Daniele e Francesco. Se l'allievo della maestra Celentano ha rivelato di sentirsi molto più versatile del suo collega e ammesso di meritarsi la finale ("Penso che tu sia versatile a metà, io penso di variare di più. Nella finale mi ci vedevo e mi ci vedo, penso di meritarmela"), il ballerino della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini sembra avere un'idea diversa: "Io ci vedo quasi uguali, io mi vedo versatile al 90%".

Francesco ha poi risposto ad alcune curiosità di Daniele: "Cosa pensi di me? Tu invece chi sei e perché secondo te io non sono da finale?". Domande alle quali il bravissimo ballerino dei CuccaLo ha risposto senza troppi giri di parole: "Ho sempre provato ad avvicinarmi a tutti, ma da parte tua sentivo che c'era un muro. Io non so quasi nulla di te. Io sono una persona super empatica, non sono bravissimo a dare consigli e supportare ma ci provo. Per la finale ho messo me stesso e Alessia, perché per me qua dentro rappresenta la persona più forte". Sarà l'inizio di una bella amicizia tra i due ballerini del Serale?

I nuovi guanti di sfida del Serale

In vista della quinta e attesissima puntata del Serale di Amici 24 nella casetta sono arrivati nuovi guanti di sfida da parte di Anna Pettinelli e di Alessandra Celentano. Dopo aver sfidato Antonia Nocca, questa settimana la professoressa di canto e nota speaker radiofonica ha puntato il dito contro il cantante Jacopo Sol, che dovrà scontrarsi con Nicolò Filippucci su uno dei brani più noti di Michael Jackson, "Earth song".

La maestra Celentano, invece, ha deciso di mettere nuovamente alla prova Francesca Bosco. Il guanto di sfida, basato sullo charme e l'eleganza, vedrà scontrarsi la ballerina della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri e Chiara Bacci. Chi, tra le due talentuose allieve della scuola, riuscirà a conquistare la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Amadeus? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Serale, che andrà in onda sabato 19 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

