Amici 24, la rivelazione inaspettata di Maria De Filippi su Chiara Bacci: "Ha dei dubbi se continuare" (VIDEO)

Momento difficile per Chiara Bacci ad Amici 24. La talentuosa allieva della maestra Alessandra Celentano ha rivelato di aver messo in discussione la sua carriera da ballerina.

Tempo di bilanci e confessioni importanti per Chiara Bacci nella scuola di Amici 24. A pochi giorni dalla nuova puntata del Serale, la talentuosa ballerina si è resa protagonista di un confronto con la maestra Alessandra Celentano e Maria De Filippi in cui ha rivelato tutte le sue insicurezze e paure.

Le insicurezze di Chiara Bacci

Manca poco alla quinta puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 19 aprile 2025. 10 i talenti ancora in corsa per la vittoria finale: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Nell'attesa di scoprire i nomi dei prossimi eliminati, Chiara Bacci ha spiazzato tutti con delle confessioni inedite. Nel daytime di ieri di Amici, la ballerina si è lasciata andare a uno sfogo sincero con la maestra Celentano e Maria De Filippi in cui ha confessato tutte le sue insicurezze. "Il fatto di avere le aspettative alte è giusto, il fatto che ti faccia star male è un lavoro che devi fare con te stessa" ha esordito Alessandra cercando di capire da dove nasce il malumore della sua allieva "È solo così che tu vai avanti se ci tieni a questa arte".

A sopresa è intervenuta Maria, che ha svelato un retroscena inedito: "Lei ogni settimana si chiede se è giusto continuare a ballare". Stando alle parole della conduttrice del talent show di Canale 5, l'allieva del team Zerbi-Cele avrebbe dei seri e forti dubbi sulla sua carriera da ballerina: "Ha veramente dei dubbi se continuare, è una cosa importante". Rivelazione che ha spiazzato la maestra Celentano e che ha portato Chiara a raccontare la verità e a spiegare la reale motivazione delle sue preoccupazioni e insicurezze, che non le permettono di godersi il momento:

Mi fa stare male la mia insoddisfazione. Mi reputo mediocre nell'approccio, il mio modo di lavorare è mediocre. Ho delle capacità che non tutti hanno, delle possibilità che non tutti hanno, ma non riesco a sfruttarle al massimo. Nel momento in cui c'è lo spettacolo mi si toglie ogni dubbio e mi ricordo perché questa è la mia passione. Pormi dei dubbi sulla danza mi spaventa perché é tutta la vita che impiego ore e sacrificio.

Torna la doppia eliminazione al Serale di Amici 24

In vista della quinta puntata del Serale di Amici 24, Anna Pettinelli ha deciso di puntare il dito contro Jacopo Sol. Dopo aver messo alla prova Antonia Nocca, la professoressa di canto ha lanciato un guanto di vista che vedrà scontrarsi l'allievo di Rudy Zerbi e Nicolò su uno dei brani più noti di Michael Jackson, "Earth song". Le critiche presenti nella lettera hanno parecchio infastidito il cantante del team Zerbi-Cele, che non ha nascosto il suo disappunto in casetta: "Mi da fastidio, sempre la stessa roba...per me c'è personalità in tutto quello che faccio". Riuscirà a convincere la giuria e a portare il punto a casa?

Ma non è finita qui perché nel daytime di ieri, la produzione ha lanciato un'anticipazione bomba: nelle prossima puntata tornerà la doppia eliminazione. Questo vuol dire che la giuria annuncerà il primo eliminato alla fine della prima manche, mentre il nome del secondo eliminato verrà annunciato da Maria De Filippi in casetta. Chi saranno i prossimi eliminati? Al momento, la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è sicuramente quella più in bilico visto che ci sono ancora ben tre ballerini in gara: Chiara Bacci, Alessia Pecchia e Daniele Doria. L'appuntamento è per sabato 19 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

