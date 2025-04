Amici 24, Chiamamifaro torna sui social dopo l'eliminazione: "Si sono conclusi i sei mesi più assurdi della mia vita"

News VIP

Chiamamifaro ha perso al ballottaggio finale contro Senza Cri ed è stata costretta a lasciare definitivamente il Serale di Amici 24: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ex allieva di Rudy Zerbi!

La quarta puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 12 aprile 2025, ha visto l'eliminazione di Chiamamifaro (Angelica Gori). La talentuosa allieva di Rudy Zerbi ha perso al ballottaggio finale contro la cantante Senza Cri ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

Le prime dichiarazioni social di Chiamamifaro dopo l'addio ad Amici

Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, è la quinta eliminata del Serale di Amici 24. Dopo essersi scontrata al ballottaggio finale con Senza Cri, la giovane e talentuosa allieva della squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano ha ricevuto l'esito in casetta insieme a tutti i suoi compagni di scuola. A distanza di alcune ore dalla sua eliminazione, la cantante è tornata sui social per fare un bilancio della sua lunga esperienza vissuta nel talent show di Canale 5:

Si sono conclusi i sei mesi più assurdi della mia vita e faccio fatica a trovare le parole giuste per raccontarveli. Ho sempre lasciato che la musica parlasse per me, perché era l’unica cosa che mi ha sempre fatto sentire giusta, libera. Dentro alla scuola di Amici ho imparato a far parlare anche Angelica e ho scoperto che non era poi così male. Mi sono sentita giusta, poi sbagliata, poi grande, poi piccola, amata e odiata, malinconica, felicissima, capita. Oggi mi guardo indietro e ho la certezza di essermi raccontata in maniera sincera, autentica, gentile [...] Ho lasciato un pezzettino di cuore in ogni esibizione che ho fatto, in ogni canzone che ho scritto. Ho lasciato un pezzettino di cuore ad ognuno dei miei compagni di viaggio, coinquilini e soprattutto amici che ringrazierò sempre. Esco di qua ancora più certa di chi sono e di chi sarò.

Leggi anche Le pagelle della quarta puntata del Serale di Amici 24

Nel post, che è stato commentato anche da Rudy, Angelica ci ha tenuto a ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua permanenza nella scuola di Amici, dalla produzione ai vocal coach del programma fino alla conduttrice Maria De Filippi, che l'ha sempre aiutata e capita fin dal suo ingresso:

Un grazie speciale a tutta la produzione e la redazione di Amici che non mi ha mai fatto sentire sola. Ai vocal coach che mi mancheranno terribilmente, a tutti i fonici, costumisti, e chiunque contribuisca a far funzionare questa grande macchina. Grazie Maria, perché da te mi sono sentita capita dal primo giorno che sono entrata nella scuola. Grazie anche ad ognuno di voi che ha avuto una parola buona per me. Grazie a chi c’era prima e a chi si è aggiunto strada facendo. SHOW MUST GO ON.

Gli ascolti della quarta puntata del Serale

Grande risultato, in termini di ascolti, anche per l'ultima puntata del Serale. Per la quarta settimana consecutiva Amici si è aggiudicato il sabato sera con una share del 25.91% pari a 3 milioni 555 mila spettatori. Sul target commerciale 15-64 anni la share è del 28.67%. I picchi sono: alle ore 22.46 i telespettatori sintonizzati sono 4 milioni 197 mila, mentre alle ore 24.33 la share svetta al 37.81%.

Con l'eliminazione di Asia, Vybes, Raffaella, Luk3 e Chiamamifaro, i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 19 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 con la quinta puntata del Serale.

Scopri le ultime news su Amici.