Amici 24, Nicolò Filippucci scrive ad Amadeus dopo la finale: la reazione del giudice del Serale

L'ex allievo della 24esima edizione di Amici, Nicolò Filippucci, scrive al giudice Amadeus dopo la finale del talent show di Maria De Filippi: "Grazie mille per tutti i consigli e le belle parole, è stato un privilegio".

Nicolò Filippucci è stato uno dei protagonisti indiscussi della 24esima edizione di Amici. A pochi giorni dalla finale, che ha visto trionfare Daniele Doria, il giovane cantante e allievo di Anna Pettinelli è tornato sui social per ringraziare anche Amadeus. Ecco qual è stata la reazione del giudice del Serale.

Nicolò e Amadeus dopo Amici 24: scambio di dediche sui social

Nicolò Filippucci ha concluso inaspettatamente il suo percorso nella scuola di Amici 24 durante la semifinale per volere della giuria del Serale, che era stata chiamata a scegliere chi salvare fra lui, TrigNO e Antonia Nocca. Un'eliminazione che ha letteralmente spiazzato e deluso tutti, che lo vedevano tra i favoriti alla vittoria finale.

Nonostante la decisione dei tre giudici, Nicolò ha deciso di intervenire sui social e ringraziare pubblicamente Amadeus per i consigli e le belle parole ricevute durante il Serale. Per farlo, il giovane cantante e ormai ex allievo di Anna Pettinelli ha commentato un post pubblicato dal conduttore circa la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi: "Grazie mille per tutti i consigli e le belle parole, è stato un privilegio".

Il commento di Nicolò, ovviamente, non è passato inosservato ad Amadeus. "Ciao Nicolò, sei un bravo ragazzo, hai talento e sono certo che riuscirai a realizzare tutti i tuoi sogni, un grande abbraccio" gli ha risposto il giudice del Serale di Amici che, come rivela Biccy, nelle ultime settimane era finito nel mirino di tutti i numerosi fan del cantante arrabbiati per l’eliminazione dalla gara del loro beniamino.

Le confessioni di Nicolò su Amici

Nicolò Filippucci non avrà vinto la 24esima edizione di Amici come sperava, ma ha vinto l'amore e l'affetto del pubblico che continua a sostenerlo anche fuori dalla scuola. Il giovane cantante è stato uno degli allievi più amati e seguiti del talent show di Canale 5. Durante il suo percorso è migliorato e cresciuto tanto, tanto da ottenere anche il riconoscimento di diversi artisti come Noemi e la star internazionale Alex Warren, di cui il ragazzo ha cantato la cover di The Ordinary.

Per lui Amici è stata una grande esperienza formativa proprio come ha raccontato a Silvia Toffanin. Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, infatti, Nicolò ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza nella scuola e ammesso che, nonostante i suoi dubbi su quello che gli riserverà il futuro, vuole vivere di musica e continuare a lottare per il suo sogno:

A livello artistico ho scoperto tanta nuova musica e molte sfaccettature di me che non conoscevo. Penso, però, di essere cresciuto soprattutto a livello umano. Ho preso tanto da tutti i ragazzi che erano in casetta e da tutti quelli che lavorano al programma. È stato indescrivibile. Sul mio futuro da cantante ho ancora qualche dubbio e mi fa paura non sapere quello che sarà. Sta cominciando tutto adesso ma la preoccupazione che possa finire c’è.

