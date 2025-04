Amici 24, Francesca Bosco torna sui social dopo l'eliminazione: le parole su Deborah Lettieri e Jacopo Sol

News VIP

La ballerina Francesca Bosco ha perso al ballottaggio contro i suoi compagni di squadra ed è stata costretta a lasciare definitivamente il Serale di Amici 24: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ex allieva di Deborah Lettieri!

Francesca Bosco e Senza Cri sono state le ultime eliminate dal Serale di Amici, il fortunato talent show di Canale 5 giunto alla sua 24esima edizione. La ballerina di Deborah Lettieri e l'allieva di Lorella Cuccarini hanno perso ai rispettivi ballottaggi e sono state costrette ad abbandonare definitivamente las scuola più famosa d'Italia.

Le prime dichiarazioni social di Francesca Bosco dopo l'addio ad Amici

La quinta puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 19 aprile 2025, ha visto l'eliminazione della ballerina Francesca Bosco e della cantante Senza Cri. La ballerina ha perso al ballottaggio iniziale contro TrigNO e Nicolò Filippucci ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. A distanza di alcuni giorni dalla sua uscita di scena, l'ex allieva di Deborah Lettieri è tornata sui social per fare un bilancio della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi:

Impossibile racchiudere in poche righe o esprimere a parole la pienezza che mi ha donato questo percorso. Mi sento esplodere di gratitudine, mi sento gioiosa, mi sento piena di vita. Ogni momento di questi 6 mesi lo costudirò nella mente e nel cuore come la cosa più preziosa del mondo. Sono onorata di aver condiviso questa esperienza con i miei meravigliosi compagni. Grazie Amici e Maria perché mi avete fatto vivere un sogno È stato tutto così grande e intenso che non si può spiegare. Grazie per aver creduto in me, vi sarò per sempre grata. Mi avete dato una casa da cui non avrei mai voluto andarmene. Mi avete dato una nuova vita. Mi avete dato tutto.

Francesca ha poi continuato ringraziando tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua permanenza nella scuola di Amici. In particolar modo, la ballerina ci ha tenuto a dedicare parole piene di affetto e stima nei confronti della sua insegnante Deborah e parole piene di amore nei confronti del suo fidanzato Jacopo Sol:

Grazie alla mia mentore Deborah Lettieri. Anima buona! Mi sei stata accanto, mi hai sostenuta ed hai sempre creduto in me e nella mia danza. Ti sarò riconoscente a vita [...] Grazie Jacopo Sol perché sei così speciale ed io ho il privilegio di averti così vicino. Sei stato così importante in questi mesi che ringraziarti è riduttivo. Sono grata per i giorni passati insieme e per le notti insonni in cui stare vicini ci confortava. Hai preso i miei giorni e li hai riempiti di amore, di stima, di forza. Con te è stato tutto un miliardissimo di volte più bello. Sei una persona preziosa e sono felice che qui fuori lo sappiano tutti. Sono tanto fiera e orgogliosa di te. Mi manchi già, ma ci vediamo presto (non troppo).

Gli ascolti della quinta puntata del Serale

Ancora un grande successo per la 24esima edizione di Amici, che con la quinta puntata del Serale ha ottenuto il 26,58% di share pari a 3 milioni 790 mila spettatori (sul target commerciale 15-64 anni la share è del 29.46%), con picchi che sfiorano i 4,5 milioni di telespettatori.

Con l'eliminazione dalla gara della ballerina Francesca Bosco e della cantante Senza Cri, i talenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 26 aprile 2025 in prima serata su Canale 5!

