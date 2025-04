Amici 24, Anticipazioni Serale: gli ospiti e l'eliminato della sesta puntata

News VIP

Ecco cosa è successo nel corso della sesta registrazione del Serale di Amici 24 e chi è stato l'allievo costretto a lasciare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

Oggi, giovedì 24 aprile 2025, è stata registrata la sesta puntata del Serale di Amici, il popolare talent show di Maria De Filippi e giunto alla sua 24esima edizione. Ospiti d'eccezione in studio l'ex allievo Holden e Achille Lauro, che si esibiscono con i loro ultimi singoli.

Le anticipazioni della sesta puntata del Serale

La registrazione della sesta puntata del Serale di Amici 24 inizia con l'ingresso in studio della giuria formata da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario. Le due squadre sono divise e posizionate su una parte più alta rispetto al palco: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Antonia, Jacopo Sol, Alessia, Daniele e Chiara; Deborah Lettieri, Anna Pettinelli, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini con TrigNO, Nicolò e Francesco.

Stando alle anticipazioni, riportate da Superguidatv, la prima manche vede scontrarsi il team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quello nuovo capitanato dagli altri quattro professori della scuola. Per chi non lo sapesse, durante la settimana la produzione del talent show di Maria De Filippi ha deciso di accettare la proposta avanzata da Francesco, TrigNO e Nicolò di unirsi in un'unica squadra. Ad avere la peggio sono i PettiLo e Nicolò è il primo eliminato provvisorio.

Seconda manche della serata: Viene fatta una sorta di gara e vincono i PettiLo. Chiara finisce al ballottaggio. Nessun guanto di sfida tra prof. Non sono mancati gli scontri in studio tra la maestra Celentano ed Emanuel Lo e tra Zerbi e la Pettinelli. Terza e ultima manche: al ballottaggio finale finiscono TrigNO, Chiara e Nicolò, che si salva per primo. Pietro canta "Cento sigarette" e durante l'esibizione si avvicina alla sua fidanzata per darle una carezza.

Cristiano Malgioglio si rifiuta di votare e scegliere uno tra Pietro e la ballerina Chiara. Il cantante Pietro vince 10 mila euro di Enel. Per scoprire il nome dell'eliminato della serata non ci resta che attendere la nuova e imperdibile puntata del Serale, che andrà in onda sabato 26 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

I ragazzi del Serale di Amici 24

Manca davvero poco alla messa in onda della sesta e imperdibile puntata del Serale di Amici 24, che sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo l'eliminazione definitiva di Francesca Bosco e Senza Cri (Cristiana Carella), sono otto i ragazzi in corsa per la vittoria finale. Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci del team Zerbi-Cele; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team PettiLo; Chi avrà la meglio? L'appuntamento è per sabato 26 aprile 2025 alle 21.40 circa su Canale 5. Non mancate!

