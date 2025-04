Amici 24, le pagelle della sesta puntata del Serale: Nicolò sottotono, lieto fine per Chiara e TrigNO!

News VIP

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi del Serale di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della sesta puntata del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, sabato 26 aprile 2025, su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata del Serale della 24esima edizione di Amici. Come sono andati i guanti di sfida e le esibizioni dei ragazzi del talent show di Maria De Filippi? Tra accesi confronti in studio e clamorosi colpi di scena, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata Serale di Amici di sabato 26 aprile

TrigNO e Chiara: Voto 7 (Un colpo di fortuna per i due innamorati..la gara è ancora aperta)

I due innamorati finiscono al ballottaggio finale in uno dei verdetti più ingiusti, ma arriva il colpo di scena! Cristiano Malgioglio si rifiuta di votare e scegliere chi, tra Chiara Bacci e TrigNO, eliminare dal programma. La mancanza del voto del giudice del Serale fa sì che, almeno fino alla prossima settimana, non ci sia alcun eliminato. Per la gioia dei due giovani allievi, ma anche per il pubblico. Nonostante tutto, sia la ballerina che il cantante hanno fatto delle gran belle esibizioni, che hanno conquistato tutti. Nessuno dei due meritava di lasciare la gara.

Nicolò: Voto 6 (Il cantante si salva per un pelo)

Dopo un inizio di Serale sorprendente, Nicolò sembra essersi un po' perso. Non è un caso, infatti, che sia finito proprio lui al ballottaggio per l’eliminazione. La speranza è che d'ora lasci da parte quell’insicurezza che, già nel pomeridiano, aveva rischiato di compromettere il suo percorso. Il giovane allievo di Anna Pettinelli è davvero pieno di talento, ma ora non basta più...serve la personalità, carisma e determinazione. Riuscirà a recuperare prima che sia troppo tardi?

Antonia: Voto 8 (Magnetica)

Antonia apre la sua serata con "Bridge over troubled water". Un'esibizione davvero straordinaria. Antonia ha una voce e un talento meraviglioso proprio come sottolinea più volte in studio il giudice Cristiano Malgioglio. Canta "Esseri umani" di Marco Mengoni, emozionando Elena D'Amario con la sua intensa interpretazione, e si esibisce insieme a Jacopo Sol sulle note di "Unstoppable". Insieme realizzano una prova che farebbe intimidire anche i più grandi professionisti. Bravi, chapeax!

Francesco: Voto 9 (Senza rivali)

Francesco apre la sua serata “sfoderando” l’ennesima esibizione da 10 e lode. Un vero artista con la A maiuscola. Espressività, presenza scenica, tecnica e talento...l'allievo di Emanuel Lo ha tutto quello che serve per fare un bellissimo show e attirare l'attenzione del pubblico. Lui fa la differenza nel circuito ballo. Mai noioso e sempre felice di salire sul palco e mostrare a tutti la sua arte. A stupire, in particolar modo, è l'estrema facilità con cui riesce a passare da uno stile all'altro e trasmettere le emozioni. La finale è sua!

