Amici 24, Elena D'Amario giudice del Serale: "Un'opportunità incredibile. Conosco fragilità e punti di forza degli allievi"

News VIP

La ballerina professionista Elena D'Amario si racconta a cuore aperto e parla del suo nuovo ruolo come giudice del Serale di Amici 24, il talent show di Maria De Filippi.

Manca poco alla terza puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 5 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Elena D'Amario ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha parlato anche del suo nuovo ruolo di giudice della fase finale del talent show di Maria De Filippi.

La confessione di Elena D'Amario

Elena D’Amario è uno dei volti più amati nati nella scuola di Amici, e attualmente è nella giuria del Serale. Chi segue quotidianamente il fortunato talent show di Maria De Filippi, anche nella sua fase pomeridiana, conosce molto bene la ballerina. Elena ha infatti rivestito prima il ruolo di allieva, poi di professionista e coreografa, e infine, di giudice insieme a Cristiano Malgioglio e Amadeus.

Intervistata da Vanity Fair, Elena si è raccontata a cuore aperto e parlato della sua lunga carriera artistica. A proposito della sua nuova esperienza come giudice del Serale della 24esima edizione di Amici, un traguardo conquistato 16 anni dopo essere entrata nella scuola da allieva, l'amata e seguita ballerina professionista ha dichiarato:

Leggi anche La dedica di Deborah Lettieri ad Anna Pettinelli

Sono una persona molto autocritica e molto esigente. Sento di essere una giudice molto empatica, forse perché conosco bene i ragazzi avendo stretto un rapporto con loro in sala prove gli scorsi mesi. Ne conosco fragilità e punti di forza, e questo mi fa avvertire una responsabilità particolare nei loro confronti, anche se cerco di non pensarci più del dovuto. Questo ruolo lo vivo come un’opportunità incredibile. Amici mi ha dato la possibilità di mettermi alla prova sotto vari aspetti aiutandomi a tirare fuori sempre qualcosa di nuovo.

I ragazzi del Serale di Amici 24

Cresce l'attesa per la terza puntata del Serale di Amici 24. Con l'uscita di scena improvvisa di Dandy Cipriano e l'eliminazione di Asia De Figlio, Vybes (Gabriel Monaco) e Raffaella Mitaritonna, sono 12 i talenti in gara per la vittoria finale. Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Chi saranno i prossimi eliminati? In attesa di scoprirlo, nella scuola sono arrivati nuovi guanti di sfida che hanno creato tensione e parecchi malumori in casetta. In vista della nuova puntata del Serale, Deborah Lettieri ha nuovamente puntato il dito contro Alessia, chiedendole di preparare una coreografia in stile cabaret. La lettera, che è sembrata a molti "una presa in giro", ha provocato la dura reazione della maestra Celentano. Infastidita dal comportamento "disonesto" della collega, Alessandra ha deciso di rispondere con un altro guanto che vedrà scontrarsi la latinista e Francesca Bosco in un passo a due di latino americano. Chi riuscirà a conquistare il punto della giuria? L'appuntamento è per sabato 5 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.