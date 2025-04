Amici 24, scontro a distanza tra Deborah Lettieri e la maestra Celentano: "Non mi piace questo modo disonesto di fare"

News VIP

In vista della terza puntata del Serale, Deborah Lettieri ha deciso di mettere nuovamente alla prova Alessia Pecchia. Il guanto di sfida lanciato dalla prof, però, ha parecchio infastidito la maestra Alessandra Celentano.

Non c'è pace per Alessia Pecchia nella scuola di Amici 24. In vista della terza puntata del Serale, la prof. Deborah Lettieri ha deciso di puntare il dito contro la giovane e talentuosa latinista, provocando la dura reazione della maestra Alessandra Celentano.

Caos in casetta per il nuovo guanto di sfida di Deborah Lettieri

Nel daytime di oggi di Amici 24, Alessia Pecchia ha ricevuto la famosa busta rossa da parte di Deborah Lettieri. In vista della terza puntata del Serale, che andrà in onda sabato 5 aprile 2025 in prima serata su Canale 5, la professoressa di ballo del team PettiLetti ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida che vedrà protagoniste l'allieva della maestra Alessandra Celentano e Francesca Bosco.

Si è parlato tanto della tua versatilità. Quale miglior occasione per dimostrare se effettivamente ce l'hai, se non su una performance di ispirazione cabaret? Potresti giocartela alla grande. La tua sfidante è Francesca, lei saprà trasformare questa coreografia in uno show di alto livello. Il cabaret è puro spettacolo. In questo stile se manca la verità scenica, il rischio di scivolare nel trash è assicurato.

Il compito della Lettieri ha fatto storcere il naso a diversi allievi della scuola. Tra tutti, Chiara Bacci e Francesco Fasano, che hanno accusato la professoressa di ballo di aver lanciato un guanto di sfida molto difficile e soprattutto non equo. "Poteva mandarlo a me" ha dichiarato la ballerina del team Zerbi-Cele che ha poi lanciato una frecciatina a Deborah "Questa lettera è una presa in giro". A farle eco Alessia che, visibilmente preoccupata, ha affermato: "Io questo non l'ho mai fatto nella mia vita".

La maestra Celentano contro Deborah Lettieri

Il nuovo guanto di sfida "Cabaret" lanciato da Deborah Lettieri ad Alessia Pecchia ha creato parecchi malumori nella scuola di Amici 24. Infastidita dal comportamento assunto dalla collega nei confronti della latinista di Amici 24, Alessandra Celentano ha deciso di rispondere con un altro compito. Le ballerine della scuola dovranno preparare un passo a due di latinoamericano:

Non mi piace questo modo disonesto di fare. Per me si può lanciare qualsiasi guanto di sfida, basta che lo si faccia con onestà e chiarezza. La tua insegnante ha provato a prendere in giro Alessia e tutti voi, ma non può certo prendere in giro me [...] Tu questo guanto di latino lo puoi eseguire, ma non bene. Non ho altro da aggiungere.

"Quello che dice la maestra è quello che dicevo io. Il modo in cui Deborah si è posta è una presa in giro" ha sbottato Chiara dopo essere venuta a conoscenza della reazione della maestra Celentano "È palesemente un attacco a Deborah". Francesca e Alessia riusciranno a convincere la giuria del Serale? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata che andrà in onda sabato 5 aprile in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Raffaella Mitaritonna, Asia De Figlio e Vybes, sono 12 i talenti in gara per la vittoria finale. Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

