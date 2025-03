Amici 24, Deddè fuori dal Serale: le prime dichiarazioni social del cantante dopo l'eliminazione (VIDEO)

News VIP

Deddè non convince i professori e lascia definitivamente la scuola di Amici 24 prima dell'inizio del Serale: ecco le prime dichiarazioni social del giovane cantante e ormai ex allievo di Anna Pettinelli.

Nessun lieto fine per il cantante Deddè ad Amici 24. Il giovane cantante e allievo del team capitanato da Anna Pettinelli non è riuscito a convincere Rudy Zerbi ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi a poche settimane dall'inizio del Serale!

Deddè torna sui social dopo l'addio ad Amici

Deddè, nome d'arte di Gabriele Giuseppe Mazza, è stato ufficialmente eliminato dalla scuola di Amici. Nel daytime di oggi, è andata in onda l'ultima parte del pomeridiano di domenica 9 marzo 2025 in cui Maria De Filippi ha comunicato ai ragazzi l'esito dei loro esami per accedere al Serale. Tutti sono passati alla fase finale del talent show, ad eccezione dell'allievo campano di Anna Pettinelli.

Deddè, che nella gara di canto stilata da Fedez e Noemi è arrivato all’ultimo posto, non è riuscito a far cambiare idea a Rudy Zerbi ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il programma. A pochi giorni dalla sua eliminazione, il giovane cantante è tornato sui social per fare un piccolo bilancio della sua bellissima esperienza vissuta nella scuola più amata e seguita d'Italia e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi:

Leggi anche Le pagelle dell'ultima puntata di Amici 24

È stato un viaggio bellissimo. Ho avuto il piacere di conoscere persone stupende, di aprirmi e lasciare una parte del mio mondo nel cuore di tanti. La musica per me è vita, non smetterò mai di sognare e di trasmettere ciò che sento. Grazie Amici, grazie Maria, grazie Anna Pettinelli, grazie a tutti i ragazzi che sono stati una seconda famiglia per me in questi mesi, grazie a tutti coloro che si sono presi cura di me..ma soprattutto a VOI per l'affetto che mi avete dimostrato, ci sentiamo presto.

La classe del Serale di Amici 24

Con l'uscita di scena di Deddè, sono 16 gli allievi ammessi al Serale della 24esima edizione di Amici: i ballerini Francesco Fasano, Francesca Bosco, Asia de Figlio, Daniele Doria, Dandy Cipriano, Alessia Pecchia, Chiara Bacci e Raffaella Mitaritonna; i cantanti Nicolò Filippucci, Jacopo Sol, Antonia Nocca, Luk3, Senza Cri, Chiamamifaro, Vybes e TrigNO.

A guidarli in questa nuova incredibile avventura saranno la maestra Alessandra Celentano, Deborah Lettieri, Emanuel Lo, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Se nel corso dell'ultimo pomeridiano è stata confermata la presenza del direttore artistico Stéphan Jarny, non ci sono notizie riguardanti i nuovi giudici del Serale.

Chi avrà il compito di giudicare le performance dei ragazzi? Sono ormai diverse settimane che si parla di una possibile partecipazione del conduttore Amadeus. Il Corriere ha infatti rivelato che l'ex amatissimo volto Rai sarebbe in fase di trattativa con il talent show di Maria de Filippi. Sarà davvero così? Ricordiamo che la prima e imperdibile puntata del Serale di Amici 24 andrà in onda il prossimo sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.