Amici 24, le pagelle della puntata di domenica 9 marzo: la rivincita di Senza Cri e Dandy, Lorella Cuccarini non delude mai!

Come sono andate le esibizioni dei ragazzi nella puntata di ieri del pomeridiano di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della 22esima puntata del fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 9 marzo 2025, su Canale 5 è andata in onda la 22esima puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le esibizioni dei ragazzi dell'amatissimo e fortunatissimo talent show di Maria De Filippi? Tra confronti, nuovi ingressi al Serale ed emozionanti colpi di scena, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 9 marzo

Senza Cri: Voto 10 (Finalmente al Serale anche lei!)

Senza Cri, nome d'arte di Cristina Carella, è finalmente al Serale di Amici 24. Dopo essere stata premiata da Fedez e Noemi, la cantante raggiunge il centro dello studio per sostenere l'esame e provare a conquistare la tanto ambita maglia dorata. Lorella Cuccarini le chiede di cantare “Il cielo in una stanza” e riceve inaspettatamente subito i tre "sì". Non ci crede nemmeno lei, ma se lo meritava dal primo giorno, forse più di tutti gli altri.

Fedez e Noemi: Voto 7 (Seri e obiettivi)

Chiamati a giudicare la gara di canto, Fedez e Noemi presentano i loro brani sanremesi e annunciano le date dei loro prossimi tour. Noemi, emozionatissima, dimostra ancora una volta di essere una grande professionista con una forte personalità. Federico, invece, assume per tutto il tempo un atteggiamento molto freddo e serio, quasi annoiato. Giudica le esibizioni dei ragazzi della scuola usando espressioni piuttosto tecniche e precise. Ma non poteva essere altrimenti visto che, per tanti anni, il rapper milanese ha rivestito il ruolo di giudice e valutato le performance di giovani aspiranti al tavolo di X Factor!

Lorella Cuccarini: Voto 8 (Sempre pronta a difendere con le unghie e con i denti i suoi allievi)

Premurosa e presente per i suoi allievi, ma anche molto oggettiva e spietata quando serve. Ha ragione da vendere Lorella Cuccarini quando si dice "scandalizzata" che Senza Cri non sia ancora al Serale. La cantante si è sempre distinta nelle gare di canto del pomeridiano ed è davvero assurdo che sia stata tra gli ultimi a conquistare la maglia d'oro. Infastidita anche dalle dinamiche per l'assegnazione delle maglie, la coach fa esibire Luk3 per ben quattro volte e accusa la collega Anna Pettinelli di avere dei pregiudizi sul giovane cantante della scuola. Si conferma la nostra mamma chioccia preferita!

Dandy: Voto 9 (Una bella rivincita non proprio scontata)

L'ultima puntata del pomeridiano di Amici si chiude con Dandy, che finalmente raggiunge gli altri ballerini in casetta con la maglia d’oro. Reduce da un brutto infortunio, che l'ha costretto a fermarsi per diverse settimane, il giovane allievo di Deborah Lettieri si esibisce e riceve il "sì" da parte dei tre professori di ballo. Una bella soddisfazione e rivincita, che non era per niente scontata! Bravo.

