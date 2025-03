Amici 24, svelata la data di inizio del Serale: ecco quando andrà in onda la prima puntata

News VIP

È ufficiale! La 24esima edizione del Serale di Amici partirà il prossimo sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Chi saranno i giudici che valuteranno le esibizioni dei cantanti e dei ballerini della scuola?

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il Serale della 24esima edizione di Amici, il fortunato talent show di Maria De Filippi. Come annunciato dal promo ufficiale della trasmissione, la prima puntata della fase finale andrà in onda il prossimo sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

Ecco quando partirà il Serale di Amici 24

Manca meno di un mese alla prima puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda il prossimo sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. L'attesa è davvero tanta e il pubblico non vede l’ora di osservare tutti i ballerini e i cantanti della scuola alle prese con coreografie e brani sempre più complesse in suggestivi scenari creati ad hoc dal direttore artistico Stéphan Jarny.

Nel corso dell'ultimo pomeridiano, Senza Cri e Dandy hanno ricevuto il "sì" da parte dei loro professori e sono riusciti a prendere la tanto ambita maglia d'oro. Stando alle anticipazioni, nel daytime di oggi, anche altri allievi accederanno alla fase Serale del talent show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Vybes, Luk3 e TrigNO. Solo Deddè non riuscirà a convincere la commissione di canto e sarà costretto ad abbandonare definitivamente la scuola.

Gli allievi, quindi, che si giocheranno tutto per arrivare alla finale e conquistare la vittoria sono Francesco Fasano, Nicolò Filippucci, Jacopo Sol, Francesca Bosco, Asia de Figlio, Antonia Nocca, Daniele Doria, Dandy Cipriano, Luk3, Senza Cri, Alessia Pecchia, Chiara Bacci, Raffaella Mitaritonna, Chiamamifaro, Vybes e TrigNO.

I possibili giudici del Serale di Amici 24

Grande attesa per la giuria del Serale di Amici 24. Chi avrà il compito di giudicare le performance dei ragazzi? Sono ormai diverse settimane che si parla di una possibile partecipazione di Amadeus. Il Corriere ha infatti rivelato che l'ex amatissimo volto Rai sarebbe in fase di trattativa con il talent show di Maria de Filippi. C'è però anche chi spera di vedere sulle famose poltrone rosse Giorgia o Fedez, alla ricerca di un riscatto dopo un anno difficile dal punto di vista personale.

Resta sempre aperta la possibilità di un potenziale ritorno del paroliere Cristiano Malgioglio e del giovane cantante Michele Bravi. Difficile invece pensare di poter rivedere l'amatissimo ballerino professionista Giuseppe Giofrè, attualmente molto impegnato in America. Chi prenderà il suo posto? Per saperne ci più non ci resta che aspettare! L'appuntamento con la prima puntata del Serale è per sabato 22 marzo alle 21.40 circa su Canale 5.

