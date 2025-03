Amici 24, Deborah Lettieri sfida Alessia, che sbotta: "Vuole mettermi contro la maestra, ma non ci riuscirà"

News VIP

In vista della seconda puntata del Serale di Amici 24, la professoressa Deborah Lettieri ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida alla latinista Alessia Pecchia.

Nella scuola di Amici 24 sono arrivati nuovi guanti di sfida. In vista della seconda puntata del Serale, che andrà in onda sabato 29 marzo 2025 in prima serata su Canale 5, Deborah Lettieri ha deciso di mettere alla prova ancora la ballerina e allieva del team capitanato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Alessia Pecchia.

Deborah Lettieri lancia un nuovo guanto di sfida ad Alessia

Alessia Pecchia è, senza ombra di dubbio, una delle protagoniste indiscusse della 24esima edizione di Amici. Carismatica, talentuosa e bella, Alessia è una vera forza della natura e sul palco lo ha sempre dimostrato. Nel daytime di oggi, la latinista ha ricevuto la famosa busta rossa da parte di Deborah Lettieri. In vista della seconda puntata del Serale, che andrà in onda sabato sera su Canale 5, la professoressa del talent show di Maria De Filippi ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida che vedrà protagoniste la talentuosa allieva della maestra Alessandra Celentano e Raffaella Mitaritonna:

Un nuovo guanto per te: rumba in coppia. L'ho scelto perché nella rumba il movimento deve essere fluido, morbido e pieno...quindi, inutile dirlo, che Raffaella gioca in un altro campionato. Non potrà mancare nemmeno la connessione profonda con il partner [...] Una ballerina di latino con le gambe sempre coperte non si è mai vista. E tu, con la bellezza che hai, non hai bisogno di nasconderti. Ti aspetto in pista, porta anche la maestra che, magari, ci facciamo un ballo anche noi.

Il guanto di sfida lanciato dalla Lettieri prevede un abito molto corto, gambe e braccia scoperte. Entrambe le latiniste balleranno con Mattia Zenzola. Interpellata da Maria, Alessia ha commentato il compito confessando: "Ognuno ha la sua fisicità, credo che l'importante è stare bene con se stessi. Io non mi vedo così tanto più cicciotta di Raffaella. Mettiamo questo vestito corto e facciamo questa rumba passionale con Mattia". A dire la sua anche Luk3, che ha sottolineato come quella di Deborah fosse una velata provocazione. "Mi vuole mettere contro la maestra, ma non ci riuscirà. Tra noi c'è dialogo" ha concluso l'allieva di Alessandra. Come reagirà la maestra Celentano? E soprattutto chi, tra Alessia e Raffaella, riuscirà a convincere la giuria del Serale?

I ragazzi del Serale di Amici

Manca sempre meno alla seconda e attesissima puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Con l'eliminazione dalla scuola della giovane ballerina Asia De Figlio e del cantante romano Vybes, sono 13 i ragazzi in corsa per la vittoria finale.

Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco e Raffaella Mitaritonna per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Chi saranno i prossimi eliminati? L'appuntamento è per il prossimo sabato 29 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Non mancate!

