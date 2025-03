Amici, ex amata allieva della scuola è in dolce attesa: "Questo è un momento bellissimo"

News VIP

Dopo Alessandra Amoroso, anche un'altra giovane e talentuosa cantante ha annunciato di essere incinta. Stiamo parlando di Emma Muscat, allieva della 17esima edizione di Amici.

Mancano pochi giorni alla nuova puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, dopo Alessandra Amoroso, anche un'altra ex allieva Emma Muscat ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio.

Emma Muscat è incinta!

A pochi giorni dalla seconda puntata del Serale di Amici 24, un'ex amatissima allieva della scuola ha rivelato di essere incinta. Stiamo parlando della cantante Emma Muscat, che aveva partecipato alla 17esima edizione del talent show di Maria De Filippi conquistando tutti con la sua bellissima voce.

Dopo l’esperienza nella scuola di Amici, Emma ha continuato a scrivere canzoni e ad esibirsi su palchi prestigiosi, come quello dell’Eurovision Song Contest nel 2022, ma sempre voluto tenere la sua vita privata lontana dai social e dai riflettori. Intervistata dal settimanale Chi, la giovane cantante ha parlato della sua prima gravidanza e raccontato come è nata la storia d'amore con il fidanzato Kurt:

L’ho conosciuto quasi sei anni fa. Ci siamo incontrati in un beach club qui a Malta e da lì non ci siamo più lasciati. Sono rimasta incinta a dicembre, circa una settimana dopo il mio compleanno, avevo appena compiuto 25 anni. È arrivato davvero come regalo inaspettato, il più bello che potessi ricevere. Eravamo a casa, io e lui. Quel momento lo porterò nel cuore per sempre. Uno di quegli attimi in cui il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in un modo bello.

Emma ha spiegato di stare vivendo questo momento bellissimo, ma di avere anche tanta paura. A proposito del sesso del nascituro, l'ex allieva del talent show di Maria De Filippi ha confessato che sia lei che il suo fidanzato desiderano scoprirlo il giorno del parto:

Vogliamo mantenerla una sorpresa fino alla fine, abbiamo preparato una lista di nomi sia maschili sia femminili. Sto vivendo un mix di emozioni, in cui c’è la paura, c’è la felicità, ci sono diversi sentimenti, tante lacrime di gioia. Ho un po’ paura di quello che sta per arrivare, lo ammetto, ma è un momento bellissimo. Provo molta gratitudine. Sto vivendo un momento di trasformazione, non solo come donna, ma anche come artista, come essere umano. E finora è un viaggio meraviglioso.

I ragazzi del Serale di Amici 24

Fervono i preparativi per la seconda puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 29 marzo 2025 in prima serata su Canale 5 e sarà ricca di emozioni e colpi di scena! Dopo l'uscita di scena della giovane ballerina Asia De Figlio e del cantante Vybes (nome d'arte di Gabriel Monaco), sono 13 i talenti ancora in gara per la vittoria finale.

Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. E ancora Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco e Raffaella Mitaritonna per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Chi saranno i prossimi eliminati?

