Amici 24, Deborah Lettieri critica il guanto di sfida della maestra Celentano: "È un attacco nei miei confronti" (VIDEO)

News VIP

Le due professoresse di Amici, Deborah Lettieri e Alessandra Celentano, si scontrano a suon di guanti di sfida. Ecco cosa è successo nel daytime di ieri della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Nella scuola di Amici 24 la tensione è davvero alle stelle. A pochi giorni dalla terza puntata del Serale, le professoresse Deborah Lettieri e Alessandra Celentano si sono rese protagoniste di un duro botta a risposta a distanza in cui sono volate accuse di scorrettezza e mosse strategiche.

Scontro a distanza tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano

In vista della terza puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 5 aprile 2025, Deborah Lettieri ha lanciato un guanto di sfida ad Alessia Pecchia, chiedendole di preparare una coreografia in stile cabaret. "Carisma e personalità possono fare la differenza e su questo non ti manca nulla. Indispensabile la capacità di tenere il palco come una vera artista perché il cabaret è puro spettacolo e il rischio di scivolare nel trash è assicurato" ha scritto la professoressa di ballo sulla lettera, provocando la dura reazione degli allievi della scuola e soprattutto di Alessandra Celentano.

Per Alessandra, infatti, si è trattata di una vera e propria presa in giro e per questo ha deciso di replicare lanciandone un altro che vedrà protagoniste proprio la sua allieva e Francesca Bosco in un passo a due di latinoamericano. "Non mi piace questo modo di fare", ha esordito la maestra Celentano convinta che la Lettieri abbia ingannato Alessia "Quando si lancia un guanto proibitivo bisognerebbe dirlo, senza nascondersi dietro a falsità che servono solo a gettare fumo negli occhi. La tua insegnante ha provato a prendere in giro Alessia e tutti voi, ma non può certo prendere in giro me".

Le critiche di Deborah Lettieri

Sabato 5 aprile 2025 andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici 24, che vedrà nuovi confronti in studio tra Alessia Pecchia e Francesca Bosco voluti dalle loro coach, che non sembrano riuscire a trovare un punto d'incontro. Tutto è nato da un guanto di sfida lanciato da Deborah Lettieri alla latinista che ha creato nuove tensioni e malumori in casetta, ma soprattutto ha provocato la dura reazione di Alessandra Celentano, che non ha perso occasione di far valere le sue ragioni, criticando il "comportamento scorretto" della sua collega.

Dopo essere venuta a conoscenza del guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano, Deborah ha deciso di confrontarsi con Francesca. Le parole usate da Alessandra non sono per niente piaciute alla professoressa del team PettiLetti che, commentando la lettera della sua collega, ha chiarito la sua posizione e invitato la sua allieva ad accettare il compito:

A me non piace il suo modo, io non ho mai detto che se la può giocare sulla tecnica, ma sul carisma che per me ribadisco non è vero e spontaneo. Sto andando a giocare proprio lì. Non penso di aver fatto niente con disonestà. Io non voglio prendere in giro nessuno...questo guanto tu lo puoi fare. Giocatela. La sua è una mossa strategica per portarsi a casa un punto. È palesemente un attacco nei miei confronti.

Leggi anche Rudy Zerbi e la maestra Celentano elogiano i loro allievi!

Dopo essersi confrontata con la sua coach, Francesca ha deciso di accettare il guanto di sfida della maestra Celentano. Riuscirà a portarsi a casa il punto? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Serale che andrà in onda sabato 5 aprile in prima serata su Canale 5. Con l'uscita di scena di Raffaella Mitaritonna, Asia De Figlio e Vybes, sono 12 i talenti in gara per la vittoria finale: i Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello), Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) e i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci, Francesco Fasano e Francesca Bosco.

Scopri le ultime news su Amici.