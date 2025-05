Amici 24, Chiara Bacci torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale: "Sono felice e fiera di me stessa"

News VIP

La talentuosa ballerina Chiara Bacci ha perso al ballottaggio finale contro il suo amato TrigNO ed è stata costretta a lasciare la scuola di Amici 24: ecco cosa ha rivelato sui social dopo la sua eliminazione dal Serale!

Chiara Bacci è stata eliminata dal Serale di Amici 24 a un passo dalla semifinale! La ballerina e allieva della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso contro TrigNO ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il popolare talent show di Maria De Filippi.

Chiara Bacci torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale

La settima puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 3 maggio 2025, ha visto l'eliminazione definitiva di Jacopo Sol e Chiara Bacci. Se la talentuosa ballerina della maestra Alessandra Celentano è stata costretta a lasciare definitivamente il fortunato talent show di Canale 5 dopo essersi scontrata con il suo fidanzato TrigNO, l'allievo di Rudy Zerbi ha perso al ballottaggio finale contro la latinista Alessia Pecchia.

A distanza di alcuni giorni dalla sua uscita di scena, la talentuosa ballerina della 24esima edizione di Amici ha deciso di tornare sui social per fare un bilancio della sua intensa esperienza vissuta nella scuola più famosa e seguita d'Italia, che è stata segnata anche dalla storia d'amore con il cantante Pietro Bagnagrande. Non solo. Chiara, che ha ricevuto una borsa di studio e diverse proposte di lavoro, ci ha tenuto a ringraziare Maria De Filippi, tutti i professionisti e le persone che l'hanno seguita e sostenuta in questi mesi:

Sono immensamente grata. Non riesco a racchiudere 7 mesi in poche foto e qualche parola. È stata un’esperienza unica e indimenticabile, piena di alti e bassi. Sono grata per l’opportunità che ho avuto e per le persone meravigliose che ho conosciuto e che mi hanno aiutato ad affrontare questo percorso. Sono fiera di me stessa, sono felice. Grazie a Maria, ai miei Maestri, ai miei compagni, a Pietro, a tutta la redazione e produzione di Amici, grazie a voi e a me. È stato come vivere in un sogno.

I semifinalisti di Amici 24

Ancora un ottimo risultato per la 24esima edizione di Amici! La settima puntata del Serale, andata in onda sabato 3 maggio, ha infatti ottenuto uno share del 25.90% pari a 3 milioni 583 mila spettatori. Ricordiamo che, con l'eliminazione definitiva dalla gara dei due allievi Chiara Bacci e Jacopo Sol, i talenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Chi, tra i sei allievi ancora in gara, riuscirà ad accedere alla puntata finale del talent show di Maria De Filippi? L'appuntamento è per il prossimo sabato 10 maggio in prima serata su Canale 5 con la semifinale di Amici 24. Non mancate!

