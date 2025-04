Amici 24, le pagelle della quarta puntata del Serale: Amadeus scatenato, Senza Cri in difficoltà

News VIP

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi del Serale di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della quarta scoppiettante puntata del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, sabato 12 aprile 2025, su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata del Serale della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi dell'amatissimo talent show di Maria De Filippi? Tra accesi confronti, eliminazioni e colpi di scena, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata Serale di Amici di sabato 12 aprile

Antonia e Jacopo Sol, Nicolò e TrigNO: Voto 9 (Magici)

"Cu ‘mme" e "Notti magiche" sono state le performance più belle ed emozionanti della quarta puntata del Serale. Un momento davvero magico. Il livello quest'anno è davvero alto e i quattro cantanti lo hanno dimostrato ancora una volta ieri sul palco del Serale. Antonia, Jacopo Sol, Nicolò e TrigNO sono straordinari e i loro professori di riferimento lo sanno molto bene. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, infatti, hanno trovato le loro armi segrete da sfoderare quando la situazione si fa più difficile e noi li ringraziamo per il bel spettacolo!

Senza Cri: Voto 6 (Troppe lacrime in gara)

Senza Cri ha cantato tutta la sera con un velo di tristezza e malinconia, forse consapevole della forza e del talento dei suoi avversari. La cantante si è esibita su "Lentamente" di Irama conquistando finalmente Cristiano Malgioglio, ma questo non è bastato visto che è finita al ballottaggio finale insieme a Chiamamifaro, rischiando seriamente di dover lasciare definitivamente il programma. La cantante era più a fuoco all'inizio del suo percorso e adesso deve riuscire a ritrovare se stessa...prima che sia troppo tardi!

Amadeus: Voto 8 (Finalmente è sceso in pista!)

Non sono mancati gli attimi di divertimento e spettacolo tra giudici e professori. Rudy Zerbi ha danzato con Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio si è esibito con Anna Pettinelli, mentre Amadeus e Lorella Cuccarini hanno cantato e ballato sulle note di "Oh Mamma mia" di Gue e Rose Villain. A vincere la sfida è stato proprio Amadeus, che ha conquistato tutti con la sua ironia e leggerezza! Il noto conduttore ha anche dispensato preziosi consigli agli allievi durante la serata. Bravo e simpatico...un grande professionista.

Chiamamifaro: Voto 7 (Peccato!)

La quarta puntata del Serale ha visto l'eliminazione definitiva di Chiamamifaro, che si è scontrata al ballottaggio finale contro Senza Cri. Un'uscita di scena prevedibile visto che Cristiana è l'unica cantante rimasta in gara della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Con l'uscita di Angelica, la scuola ha perso un talento fresco e genuino. Ci dispiace tanto per lei e le facciamo un grande in bocca al lupo anche perché, come ha sottolineato la stessa Maria, "fuori è un inferno di competizione".

Alessandra Celentano: Voto 7 (La maestra è incontenibile)

Alessandra Celentano scatenatissima ad Amici. Dopo aver lanciato frecciatine tutta la sera a Deborah Lettieri, le due professoresse di ballo si sono rese protagoniste di un'accesa discussione in studio per il "famoso" guanto di sfida sulla tecnica. Un guanto, accompagnato da una lettera, che in settimana ha mandato in crisi Francesca. Alla fine la ballerina ha accettato la sfida, ma quando è arrivato il momento di esibirsi, la maestra non ha perso l'occasione di chiarire la sua posizione, criticando il metodo della sua collega e invitando la ragazza a non fare piagnistei, ma a reagire. Forse, è vero, le sue parole sono spesso dure e taglienti ma, ripensando ai protagonisti delle edizioni passate, alla fine ha avuto sempre ragione lei.

