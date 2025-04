Amici 24, Chiamamifaro: "Nella scuola mi sono messa in gioco e ho capito che..." (VIDEO)

News VIP

Ospite a Verissimo, la talentuosa cantante Chiamamifaro ha ricordato la sua lunga e intensa esperienza nella scuola di Amici 24 e ricevuto una dolce sorpresa da parte del suo fidanzato Francesco.

La quarta puntata del Serale di Amici 24 ha visto l'eliminazione di Chiamamifaro. Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, la giovane cantante ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza nel talent show di Canale 5 e parlato del suo fidanzato Francesco, che le ha fatto una dolcissima sorpresa in studio.

Le confessioni di Chiamamifaro dopo Amici

Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, è stata una delle protagoniste della 24esima edizione di Amici. Ospite nell'ultima puntata di Verissimo, la giovane cantante e ormai ex allieva della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si è raccontata a cuore aperto e spiegato come è stato tornare alla sua vita dopo avere partecipato al fortunato talent show di Maria De Filippi:

Il mio nome d'arte? Quando ero ragazzina andavo a suonare la mia chitarra sotto a un faro l'estate. È il mio posto del cuore. Quindi volevo portarmelo anche nel nome, nella mia musica ed è sempre rimasto lì con me [...] Ad Amici mi sono dovuta mettere in gioco. Ho capito che Amici, oltre ad insegnarti la musica, ti obbliga a lavorare su te stessa. Ti mette davanti ai tuoi limiti uno a uno, ci puoi sbattere la testa quanto vuoi, poi arriva il momento in cui capisci che devi lavorarci un po'. Tornare alla quotidianità è stato strano, mi sto ancora riabituando alla vita vera fuori dalla bolla di Amici.

Nonostante la sua timidezza e riservatezza, Chiamamifaro si è poi aperta e ha parlato dell'amore. Stuzzicata da Silvia Toffanin, la cantante ha rivelato di essere felicemente fidanzata con Francesco, che l'ha sorpresa con una romantica lettera. A proposito della loro relazione, che dura ormai da cinque anni, l'ex allieva di Rudy Zerbi ha dichiarato:

Con lui riesco a essere completamente me stessa. La versione di me quando sono con lui è quella che preferisco di più al mondo. Stiamo insieme da cinque anni, è bellissimo. È la cosa che mi è mancata di più lì dentro. Lui è il mio sostenitore numero uno. È come se avessimo fatto Amici insieme. Condividiamo tutto, anche il sogno della musica, lui è un musicista. Conviviamo. Sta andando bene. Mi è mancata la nostra casina.

I ragazzi del Serale di Amici 24

Ieri, sabato 26 aprile 2025, è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici 24. Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, che ha visto la mancata eliminazione di uno, tra Chiara Bacci e TrigNO, per la scelta inaspettata di Cristiano Malgioglio.

Con l'uscita di scena di Chiara, i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team capitanato da Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per il prossimo sabato 3 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

