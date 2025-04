Verissimo, Francesca Bosco parla dell'amore con Jacopo Sol: "Non pensavo si potesse provare qualcosa di simile"

News VIP

Francesca Bosco è stata una delle allieve dell'attuale edizione di Amici di Maria De Filippi: ospite a Verissimo, nella puntata di oggi, sabato 26 aprile, la ballerina ha raccontato della sua esperienza nel talent di Canale 5 e dell'amore con il cantante Jacopo Sol, conosciuto all'interno del programma.

Amici 24, Francesca Bosco racconta della sua esperienza nel talent e di com'è nato l'amore per la danza

Siciliana di origine, Francesca Bosco è stata una delle ballerine della squadra di Deborah Lettieri ad Amici 24. Entrata a percorso già iniziato, si è meritata la maglia del Serale e l'ammirazione anche di Alessandra Celentano, ma purtroppo è stata eliminata nell'ultima puntata della seconda fase del talent.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l'ex allieva ha raccontato alcuni retroscena del suo percorso ad Amici e di come sia stato non sia stato difficile per lei tornare alla sua vita di tutti i giorni, nonostante i mesi trascorsi in casetta: "Tornare alla realtà è stato non come me lo aspettavo, pensavo ne soffrissi di più perché dopo aver passato sei mesi nella scuola quella diventa la tua vita, la routine. Però tornare a casa è stato luminoso!".

L'amore per la danza è nato quando aveva solo 4 anni: i suoi genitori erano titolari di una scuola di ballo e, dopo che suo fratello aveva abbandonato la carriera da ballerino, poiché era vittima di atti di bullismo, Francesca ha deciso di intraprendere una carriera da professionista così da ballare anche per suo fratello: "In un paesino della Sicilia vedere un ragazzino che fa danza lo fa guardare dagli altri ragazzini, che per quanto ingenui possono essere molto cattivi, sotto una luce diversa e possono iniziare ad escluderlo, a prenderlo in giro, a bullizzarlo, a farlo sentire sbagliato, per questo mio fratello ha smesso".

Verissimo, l'ex allieva di Amici 24 svela del suo amore con Jacopo Sol: "Questo è un amore maturo"

All'interno del talent show di Canale 5, Francesca ha incontrato Jacopo Sol, cantante della squadra di Rudy Zerbi con il quale ha intrecciato una romantica storia d'amore.

In merito al rapporto con il cantante, Francesca ha raccontato di quanto sia diventato per lei un supporto e un aiuto nei momenti difficili, merito anche delle somiglianze caratteriali che li accomunano. La ballerina è arrivata a definirlo "il mio primo grande amore", perché anche se aveva avuto una precedente storia, non era paragonabile alla maturità con cui stavano vivendo il rapporto lei e Jacopo Sol.

Emozionata, Francesca ha ammesso di essere molto fortunata di averlo incontrato e di aver condiviso con lui il percorso nella scuola e che anche se sente la sua mancanza, spera di riabbracciarlo il più tardi possibile, poiché sa che è un ottimo artista e ha per lui una stima incredibile: "Sono davvero onorata di averlo incontrato e aver condiviso con lui tutto questo, e non vedo l’ora di viverlo fuori però spero che il suo percorso dentro continui tanto perché ho una stima artistica nei suoi confronti, incredibile, è uno stakanovista come me, sento l’esigenza che ha di fare musica e merita tantissimo, tantissimo".

