Amici 24, Antonia rompe il silenzio sulla vittoria di Daniele e svela: "Ecco qual è stato il momento più difficile"

La giovane e talentuosa cantante, Antonia Nocca, fa un bilancio del suo percorso ad Amici 24: dall'ingresso nella scuola fino all'ultima puntata del Serale, che ha visto trionfare l'amico Daniele Doria.

Antonia Nocca è stata tra le cantanti più amate e seguite della 24esima edizione di Amici. La giovane artista e ormai ex allieva di Rudy Zerbi non ha vinto il fortunato talent show di Maria De Filippi, ma ha ricevuto tanti premi, riconoscimenti e soprattutto si è portata a casa tutto l'amore del pubblico.

Le rivelazioni di Antonia Nocca sulla finale di Amici e la vittoria di Daniele Doria

Con il suo talento e le sue emozionanti interpretazioni, Antonia Nocca ha conquistato tutti. Fin dal suo ingresso nella scuola, la giovane cantante campana ha incontrato il favore del pubblico e dei giudici esterni, che le hanno spesso regalato le prime posizioni nelle varie classifiche dei cantanti stilate nel corso della 24esima edizione di Amici. Intervistata da Superguidatv, la giovane artista ha fatto un bilancio del suo percorso nella scuola, svelando qual è stato il momento più bello e quello più difficile:

E’ stata un’esperienza di crescita importante, mi ha fatto conoscere meglio i vari generi musicali e mi ha aiutato a colmare alcune lacune che mi portavo dietro da un po’ di anni nella mia vita. Oggi riesco a stare meglio con me stessa. Il momento più complicato? C’è stato un mese in cui ero convinta di non saper più cantare e non so perché. Non credevo più in me stessa, pensavo di non riuscire più ad emozionare le persone e questa cosa mi ha fatto stare malissimo. Ho impiegato del tempo per riprendermi e ritrovarmi ma ci sono riuscita. Uno dei momenti più belli invece è stato alla sesta puntata quando mi sono sentita al top di quello che potevo dare. Anche durante la finale ho provato delle emozioni forti, è stato incredibile.

Dopo aver raccontato di aver provato delle emozioni forti e indimenticabili durante la finale di Amici 24, Antonia ha commentato la vittoria del ballerino Daniele Doria, con cui ha condiviso in particolar modo il percorso al Serale. Non solo. L'ex allieva del talent show di Maria De Filippi ha colto l'occasione anche per parlare del rapporto con il suo coach Rudy Zerbi:

Daniele ha meritato la vittoria perché a 18 anni sa fare tutto, non sbaglia niente, emoziona e ha davvero tutto. Quando c’è stato il ballottaggio tra lui e Alessia e ho visto che era avanti lui mi sono convinta che avrebbe vinto e così è stato. Sono contenta di aver avuto Rudy come insegnante perché mi ha sempre ricordato i miei genitori. Loro sono stati sempre severi con me quando c’era bisogno di esserlo. A volte ho criticato il metodo di Rudy ma alla fine credo che abbia fatto un buon lavoro perché anche quando ero giù di morale mi ha aiutato a tirarmi su, a farmi capire l’importanza di certe cose.

Tutti i premi e riconoscimenti per Antonia

La 24esima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria del ballerino Daniele Doria, che ha inaspettatamente sbaragliato tutta la concorrenza aggiudicandosi il montepremi finale del valore di 150mila euro in gettoni d'oro. Secondo posto per TrigNO (Pietro Bagnadentro), che ha battuto Antonia Nocca al televoto e vinto così la categoria canto.

Antonia non ha vinto la categoria canto, ma si è portata a casa il Premio della Critica, assegnato da una giuria di giornalisti e dal valore di 50mila euro in gettoni d'oro, il Premio Unicità offerto da Oreo, del valore di 30mila euro, il Premio Spotify Singles, il Premio Marlù, che è andato a tutti i finalisti, e un importante contratto discografico. La ragazza lavorerà con Stefano Clessi, manager di Blanco e Tananai. Non solo. Domani, venerdì 23 maggio 2025 uscirà il suo EP, Relax.

