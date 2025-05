Amici 24, Nicolò Filippucci sorprende: "Avevo una cotta in casetta"

News VIP

L'amatissimo cantante Nicolò Filippucci, eliminato durante la semifinale, è tornato a parlare della sua esperienza ad Amici e rivelato di essersi preso una cotta per una ragazza in casetta.

Nicolò Filippucci è stato tra i protagonisti più amati e apprezzati della 24esima edizione di Amici. Ospite a Webboh Time su RDS Next, il giovane cantante è tornato a parlare della sua esperienza nel fortunato talent show di Maria De Filippi lasciandosi andare a delle rivelazioni inedite che hanno sorpreso tutti.

La rivelazione inaspettata di Nicolò dopo Amici 24

Nicolò Filippucci spiazza tutti dopo la finale di Amici 24. A pochi giorni dall'ultima puntata del Serale, che ha decretato Daniele Doria come vincitore assoluto del programma e TrigNO nella categoria canto, il giovane cantante e ormai ex allievo di Anna Pettinelli si è lasciato andare a qualche rivelazione inedita ai microfoni di Webboh Time su RDS Next. Ospite della puntata, Nicolò ha parlato di una misteriosa cotta nata proprio dentro la casetta.

Anche se inizialmente ha negato qualsiasi flirt, dopo si è lasciato andare e rivelato di essersi preso una cotta per un'allieva della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi: "Ti dico di sì, ma penso che… Ci sta, dai, ma non ti dirò il nome però". Ma chi sarà questa misteriosa ragazza? Secondo il portale Webboh, Nicolò avrebbe preso una sbandata per Francesca Bosco, la ballerina attualmente impegnata con Jacopo Sol. Sarà davvero lei? Ricordiamo che il cantante aveva parlato di Francesca anche nel salotto televisivo di Verissimo, senza però sbilanciarsi troppo:

A Francesca voglio un bene dell’anima, abbiamo legato sin da subito. Lei e Pietro sono stati quelli con cui mi sono aperto di più. Francesca, in particolare, mi ha aiutato a tirare fuori le emozioni, cosa che non ero abituato a fare prima di entrare ad Amici. Grazie a lei mi sono sbloccato anche sul palco. L’amore? Sono l’unico a non essersi fidanzato ad Amici, forse perché non era ciò che cercavo nella scuola.

Nicolò e le parole sulla sua eliminazione ad Amici

Ospite in radio a RDS, Nicolò Filippucci ha fatto anche un bilancio della sua esperienza nella scuola di Amici 24 che si è conclusa durante la semifinale per volere della giuria del Serale, che era stata chiamata a scegliere chi salvare fra lui, TrigNO e Antonia Nocca. Un'eliminazione che ha letteralmente spiazzato e deluso tutti, che lo vedevano tra i favoriti alla vittoria finale.

A distanza di alcuni giorni dalla fine del talent show di Canale 5, che ha visto trionfare a sorpresa il ballerino Daniele Doria, Nicolò ha ricordato il momento della sua eliminazione e parlato dell'ondata di affetto ricevuto dai fan dopo la sua uscita di scena:

Appena ho ripreso il telefono e ho visto i social sono rimasto davvero colpito. Non me l’aspettavo per nulla, l’affetto è davvero bello. La mia uscita? Il dispiacere ci sta e io l’ho avuto perché ci tenevo tanto. Rispetto, però, assolutamente il parere dei giurati, che tra l’altro sono persone che io stimo tanto. Ora inizia la vita fuori, un altro percorso, un altro viaggio e farò la mia musica. Anzi, Amici è stato un percorso che mi ha dato tanto.

