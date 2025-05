Amici 24, Antonia Nocca senza filtri: "Sono ancora incredula! Lei è stata preziosa, mi ha aiutato tanto"

News VIP

L'amata finalista della 24esima edizione di Amici, Antonia Nocca, ricorda la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi e svela qual è il suo più grande sogno oggi.

La talentuosa finalista Antonia Nocca è stata una delle protagoniste indiscusse della 24esima edizione di Amici. Intervistata da Chi, la giovane cantante campana ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza nel fortunato talent show di Maria De Filippi e svelato qual è oggi il suo più grande sogno.

Le rivelazioni di Antonia Nocca dopo Amici

La 24esima edizione di Amici si è conclusa domenica 18 maggio 2025 con la vittoria del ballerino Daniele Doria. Secondo posto per TrigNO (Pietro Bagnadentro), che ha battuto Antonia Nocca al televoto e vinto così la categoria canto. La talentuosa cantante campana non ha vinto la categoria, ma con la sua voce intensa e la sua grande capacità interpretativa ma si è portata a casa diversi riconoscimenti: il Premio della Critica, il Premio Unicità offerto da Oreo e il Premio Spotify Singles. Intervistata dal settimanale Chi, l'ex allieva ha raccontato come è stato il suo rientro a casa dopo la finale e qual è l'insegnamento più grande appreso nel programma:

È stato bellissimo, un'emozione unica. Il giorno dopo ho cercato di vedere le persone a me più care. Sono ancora incredula, ma contenta. La cosa più importante che mi porterò dietro da questa esperienza è che io credevo di non potercela mai fare, invece per la prima volta nella mia vita sono arrivata alla fine di un percorso. Prima di Amici non ero mai stata così costante nella mia vita. Un po' di obiettivi di autostima li ho raggiunti.

Dopo aver raccontato tutte le emozioni vissute dopo la finale di Amici, la giovane cantante campana e ormai ex allieva di Rudy Zerbi ha parlato del rapporto con Maria De Filippi e svelato qual è oggi il suo più grande sogno. A proposito della conduttrice del fortunato talent show di Canale 5, Antonia ha speso parole di grande stima e affetto nei suoi confronti e sottolineato l'importanza di averla avuta accanto durante tutto il suo percorso nella scuola:

La ammiro molto perché è sincera. Maria dice sempre la verità, le cose in faccia al momento giusto. Ti insegna le cose come e quando deve, come una mamma. Per me ci sono stati dei periodi di down e lei mi aiutava tantissimo a tirare fuori tutto quello che avevo. È stata preziosa, mi ha aiutato a superare tutti i momenti di crisi e non solo. Il mio sogno ora? Fare tante cose belle ed essere felice, quando sono su un palco e canto lo sono.

Tutto su Antonia Nocca: curiosità e retroscena

Antonia Nocca è stata una delle finaliste della 24esima edizione di Amici. Nata e cresciuta a Napoli, Antonia ha 20 anni. L'incontro con la musica è avvenuto molto presto. Nel corso della sua esperienza, infatti, ha raccontato che sognava di fare questo mestiere sin da quando era piccola. Il suo ingresso nella scuola, a discapito del tiktoker Diego Lazzari, le ha permesso di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico.

Il 9 febbraio, grazie a una convincente esibizione, Antonia ha ottenuto i "sì" dei tre professori di canto e l'accesso alla fase Serale del talent show di Maria De Filippi. La conquista della maglia oro è stata, invece, un po' più complicata. La giovane cantante è riuscita a volare in finalissima dopo essersi scontrata al ballottaggio con TrigNO e Nicolò Filippucci, quest'ultimo eliminato dal programma.

Ad avere la meglio in finale è stato l'allievo di Anna Pettinelli, ma la cantante campana ha comunque portato a casa diversi premi e prestigiosi riconoscimenti: il Premio della Critica, assegnato da una giuria di giornalisti e dal valore di 50mila euro in gettoni d'oro, il Premio Unicità offerto da Oreo, del valore di 30mila euro, il Premio Spotify Singles, il Premio Marlù, che è andato a tutti i finalisti, e un importante contratto discografico. La ragazza lavorerà con Stefano Clessi, manager di Blanco e Tananai. Al momento Antonia vanta su Instagram oltre 90.000 follower e lo scorso 23 maggio 2025 ha pubblicato il suo EP, Relax.

