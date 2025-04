Amici 24, Antonia disperata dopo l'uscita di Chiamamifaro: "Era la mia bussola, mi sento persa senza di lei" (VIDEO)

News VIP

L'eliminazione dal Serale di Amici 24 di Chiamamifaro ha letteralmente destabilizzato la cantante Antonia Nocca, che si è lasciata andare a uno sfogo in cui non è riuscita a trattenere le lacrime.

L'ultima puntata del Serale di Amici 24 ha visto l'eliminazione di Chiamamifaro (Angelica Gori). L'uscita di scena dell'allieva di Rudy Zerbi ha letteralmente destabilizzato Antonia Nocca che, una volta tornata in casetta, si è lasciata andare a uno sfogo in cui non è riuscita a trattenere le lacrime.

Le lacrime di Antonia

Nel corso della quarta puntata del Serale, andata in onda sabato 12 aprile 2025 e che ha registrato uno share del 25.91% pari a 3 milioni 555 mila spettatori, Chiamamifaro è stata ufficialmente eliminata da Amici 24. La giovane cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e dalla maestra Alessandra Celentano ha perso al ballottaggio finale contro Senza Cri ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

L'eliminazione di Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, ha profondamente toccato ed emozionato gli allievi della scuola. Tra tutti, la talentuosa cantante Antonia Nocca che, interpellata da Luca Zanforlin subito dopo la puntata, ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti della sua compagna di avventura. Visibilmente provata e con la voce rotta dal pianto, l'allieva ha dichiarato:

Leggi anche Le pagelle della quarta puntata del Serale di Amici 24

Lei per me era una bussola, aveva tutti i pregi che io cercavo in me stessa. Ha cercato di passarmeli e le sono molto grata per essermi stata vicina. Aveva sempre la parola giusta al momento giusto. Mi manca tanto. Mi sento persa senza di lei. La stimo tanto come persona, spero faccia tantissime cose.

Le prime parole sui social di Chiamamifaro

Chiamamifaro è la quinta eliminata del Serale di Amici 24. A commentare l'eliminazione ci ha pensato la diretta interessata. La giovane cantante ed ex allieva di Rudy Zerbi è tornata sui social per fare un bilancio della sua lunga e "assurda" esperienza nella scuola e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua partecipazione al talent show:

Si sono conclusi i sei mesi più assurdi della mia vita. Dentro alla scuola di Amici ho imparato a far parlare anche Angelica e ho scoperto che non era poi così male. Mi sono sentita giusta, poi sbagliata, poi grande, poi piccola, amata e odiata, malinconica, felicissima, capita. Oggi mi guardo indietro e ho la certezza di essermi raccontata in maniera sincera, autentica, gentile [...] Esco di qua ancora più certa di chi sono e di chi sarò.

Con l'uscita di scena di Angelica Gori, sono 10 i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 19 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 con la quinta puntata del Serale.

Scopri le ultime news su Amici.