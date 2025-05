Amici 24, Antonia a cuore aperto: "Quando iniziò il Serale stavo male perché..." (VIDEO)

News VIP

Manca poco alla nuova puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 3 maggio 2025 su Canale 5. Intanto, ai ragazzi della scuola è stata data la possibilità di confrontarsi tra di loro e raccontarsi. Nel daytime di ieri è toccato alle allieve Alessia Pecchia e Antonia Nocca.

Alessia e Antonia a confronto ad Amici

L'attesa è quasi finita! Sabato 3 maggio 2025 andrà in onda la settima puntata del Serale di Amici 24 che vedrà l'eliminazione di uno, tra Chiara e TrigNO. I talenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

In attesa di scoprire i nomi dei prossimi eliminati del Serale, la produzione ha dato la possibilità agli allievi del fortunato talent show di Maria De Filippi di confrontarsi e raccontarsi a cuore aperto. Dopo Daniele e Francesco, Chiara e Trigno, Jacopo Sol e Nicolò, nel daytime di ieri è toccato ad Alessia e Antonia. Interpellata dalla giovane latinista e allieva della maestra Celentano, la cantante ha rivelato qual è stato il motivo che l'ha spinta a partecipare al programma:

Ho deciso di iscrivermi perché la musica è la cosa che mi fa più felice, mi fa sentire appagata, mi da autostima. Ho bisogno di cantare, penso che questo sia il posto migliore per esprimere quello che sono e quello che voglio fare. Mi sento fortunata, a 19 anni è assurdo che mi sia successa una cosa del genere. Ho bisogno di provare emozioni, voglio cantare per le persone. Quando iniziò il Serale stavo male, avevo un casino in testa così forte che non sentivo la musica. Ho provato a sentire solo il suono della mia voce, e così ho risolto. Quando non pensi cosa fai e ti lasci andare, ti viene tutto bene.

Antonia ha poi deciso di aprirsi e spiegare perché tende a nascondere il suo lato più tenero e spensierato. Stando alle parole dell'allieva di Rudy Zerbi, il motivo sarebbe legato ad alcune delusioni, che l'hanno portata a chiudersi per proteggersi:

Nella mia vita le persone non mi hanno rispettato, ci sono state persone che hanno avuto poco rispetto di me e non ho mai capito perché. Ho sempre dato tutta me stessa, quanto mi inca**avo. Il mio cervello è entrato in un contesto nuovo, è capitato che ho deciso di attaccare per non venire attaccata. Non è stata un'ottima idea.

Il nuovo guanto di sfida della maestra Celentano

Non solo confronti nel daytime di ieri di Amici 24. Nella casetta, infatti, è arrivato un nuovo guanto di sfida da parte di Alessandra Celentano che vedrà protagonisti Alessia Pecchia e Francesco Fasano. In vista della settima puntata del Serale, la professoressa di ballo ha puntato ancora una volta il dito contro il talentuoso ballerino del nuovo team capitanato da Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

"Ho deciso di lanciarti un guanto di latino americano, un bel cha cha contro Alessia! So bene che non ci sarà paragone ed è proprio per questo che lo schiero, il gioco è anche questo e so che tu ne sei assolutamente consapevole" ha scritto Alessandra, spiazzando il ballerino Francesco, che non ha nascosto la sua preoccupazione. La lettera ha spiazzato anche Emanuel Lo che, infastidito, ha deciso di rifiutare il guanto di latino americano lanciato dalla mestra Celentano: "Non ha senso, è una presa in giro". Come reagirà la giuria del Serale? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda sabato 3 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

